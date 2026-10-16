Stačí jeden list papíru a cibule vydrží celou zimu bez hniloby. Starý trik, který zkušení zahrádkáři sdílí mezi sebou

Konec srpna, sklep, dřevěná bedýnka plná zlatavých hlaviček. Za dva měsíce v ní jedna cibule změkne, pustí šťávu a plíseň přeskočí na sousední kusy. O Vánocích zbude polovina. Právě tomu má zabránit obyčejný list papíru omotaný kolem každého kusu. Mezi pěstiteli koluje jako osvědčená domácí finta a jeho účinek se dá snadno vysvětlit. Papír nasaje povrchovou vlhkost, oddělí zdravé hlavičky od případně nakažených a brání tomu, aby se hniloba šířila dotykem. Plnou sílu ukáže teprve tehdy, když do něj putuje cibule, která prošla celým řetězcem: sklizní ve správné zralosti, důkladným sušením a uložením v chladném, provětrávaném koutě.
Jak cibuli zabalit do papíru: jeden list na hlavičku, nejvýš dvě vrstvy
Použít je možné dvě varianty. První: každou hlavičku zvlášť zabalit do papíru. Druhá: papírem proložit vrstvy cibule v bedýnce.
Podle našich zkušeností to vychází takto:
Balení po kusech se vyplatí u menší úrody, u cennějších odrůd a všude tam, kde sklep nedosahuje ideálních podmínek. Každá hlavička má vlastní ochrannou vrstvu a případná nákaza se zastaví na jejím okraji. Proložení vrstev ušetří čas při větší sklizni. Platí ovšem limit dvou pater a mezi kusy musí zůstat mezery pro vzduch. Volně, nikdy natěsno. Papír stačí lehce přeložit kolem hlavičky jako sáček na svačinu. Těsný obal by zadržoval vlhkost a zhoršil výměnu vzduchu. Slupka zůstává na místě. Suché vnější šupiny tvoří přirozený štít a jejich oloupání je jednou z nejčastějších chyb.
Proč víc vrstev uškodí, zahrádkářský zdroj nevysvětluje. Odborné prameny ale napovídají: silný stoh papíru dusí proudění vzduchu, kolem hlaviček se drží vlhko a hrozí kondenzace. Cibule přitom potřebuje suchý a pohyblivý vzduch víc než cokoli jiného.
Sklizeň cibule a sušení: dva až čtyři týdny, které rozhodnou o zimě
Papír chrání jen to, co do něj vložíte. Pokud do bedýnky přijde nedozrálá, otlučená nebo vlhká cibule, rozpad začne zevnitř.
V českých podmínkách se cibule na uskladnění sklízí zhruba od poloviny července do září, podle polohy zahrady a způsobu pěstování. Ozimé odrůdy dozrávají dřív, cibule z přímého jarního výsevu obvykle od konce července. Signálů zralosti je několik a dají se snadno přečíst: nať žloutne a polehává, krček vysychá a vnější slupky začínají šustit jako pergamen. Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ doporučuje vytahovat ve chvíli, kdy nať polehla zhruba u dvou třetin rostlin.
Pak přichází sušení, fáze, kterou mnozí podceňují. Za stabilně suchého počasí vydrží vytažená cibule na záhonu týden až dva. Když prší, patří pod střechu, rozložená v jedné vrstvě na vzdušném místě, a dosychá tři až čtyři týdny. Iowská státní univerzita uvádí dva až tři týdny v teplém, suchém a dobře větraném prostoru. Nať se neodřezává, dokud úplně nezaschne. Hotovo je, když krček v prstech nepovoluje a slupka chrastí.
Před uložením projděte úrodu kus po kusu. Vyřaďte měkké, naříznuté a pohmožděné hlavičky a také ty s tlustým krčkem, kudy se infekce dostává dovnitř nejsnáze. Ty patří rovnou do kuchyně. A ještě jedna drobnost: cibule se před skladováním nemyje.
Zdroj fotografie: Foto: Forest and Kim Starr / Creative Commons / Attribution 3.0 us Krčková hniloba: nepřítel, který se v bedýnce probudí až po sklizni
Nejčastější skládková choroba cibule kuchyňské i šalotky nese název krčková hniloba. Podle
Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ dokáže původce přežívat v rostlině bez viditelných příznaků a projeví se až ve skladu. Vlhké počasí před sklizní a během ní, mechanické poškození a nevhodné skladování mu dávají ideální startovní pozici.
Metodika VÚRV upřesňuje časování: krčková hniloba se většinou ozve v období od sklizně do prosince. S kontrolami je proto potřeba začít hned po uložení, v mrazivých měsících už je pozdě. Výzkumníci si všímají i rozdílů mezi typy cibule. Výpěstky ze sazečky bývají napadány víc než cibule z přímého výsevu, náchylnější jsou i běloslupké a sladké odrůdy. Kdo se diví, proč mu stejný postup jednou vyjde a jindy ne, má tady jedno z možných vysvětlení.
A právě tady podle nás papír ukazuje svou největší hodnotu. Infikovaná hlavička může několik týdnů vypadat zdravě. Když leží v holé bedýnce těsně u ostatních, rozkládající se pletivo a spory se dostanou na sousedky dřív, než si čehokoli všimnete. Zabalená hlavička zůstává ve vlastním obalu, papír vsákne šťávu a nákaza má k ostatním mnohem složitější cestu.
Ideální teplota a vlhkost pro uskladnění cibule: kde ji v domě schovat
Populární návod uvádí teplotu do 22 °C a vlhkost okolo 70 %. Pro běžnou domácnost slouží těch 22 °C jako horní hranice, nad kterou by se nemělo jít. Pro uložení na celou zimu je cílová zóna výrazně chladnější.
Rostlinolékařský portál doporučuje 0 až 2 °C při vlhkosti 60 až 70 %. Univerzitní posklizňové centrum
UC Davis počítá u skladovatelných štiplavých odrůd při 0 °C s výdrží šest až devět měsíců. Vysvětluje i biologii: při 0 až 5 °C cibule vydýchá 3 až 4 ml oxidu uhličitého na kilogram za hodinu, při 25 až 27 °C už 27 až 29 ml. Zhruba osminásobné tempo znamená, že hlavička rychleji spotřebovává zásoby a stárne. Pásmo mezi 5 a 25 °C navíc podporuje rašení a černá plíseň po chladné pauze znovu ožívá nad 15 °C.
Místo v domě Vhodnost Na co si dát pozor Suchý sklep výborná vlhkost nad 70 %, plíseň na stěnách Nevytápěná komora, chladná spíž velmi dobrá proudění vzduchu, tma Garáž dobrá před mrazy cibuli přestěhovat Krytý balkon omezená promrzání, kondenzace, déšť Kuchyňská linka u sporáku nevhodná teplo urychlí rašení Lednice nevhodná vysoká vlhkost
Do bytu se vyplatí pořídit levný teploměr s vlhkoměrem. Za pár stovek ukáže, jestli tmavý kout spíže dosahuje potřebných hodnot, nebo jestli je lepší cibuli přestěhovat ke známým na chalupu. Papír i vzdušná bedýnka, síťka nebo staromódní cop se přitom vzájemně doplňují. Zabalené hlavičky v bedničce s laťkami spojují výhody obou přístupů.
Noviny, leták, nebo čistý papír? A jak často do bedýnky nahlížet
Zahrádkářský tip připouští staré noviny i nepoužité volební letáky. My doporučujeme opatrnější volbu: čistý, suchý, savý papír bez potisku, nepovoskovaný a nelaminovaný. Poslouží balicí papír, papírové sáčky od pečiva nebo papír určený pro styk s potravinami.
Důvod je jednoduchý. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) řadí papír i tiskové barvy mezi materiály, ze kterých nesmějí do jídla přecházet chemické látky v míře, jež by vzbuzovala bezpečnostní obavy. Evropská asociace výrobců obalových barev upozorňuje, že běžné tiskové barvy nejsou určeny k přímému kontaktu s potravinou. Indický potravinářský úřad dokonce používání novin k balení a skladování potravin výslovně zakazuje. Kdo přesto po novinách sáhne, ať je použije jen jako nouzovou vrstvu kolem neporušené suché slupky, nikdy u oloupané nebo poraněné hlavičky.
Druhou půlkou úspěchu je pravidelná kontrola:
První měsíc nahlédněte do bedýnky jednou týdně. Právě tehdy se krčková hniloba projevuje nejčastěji. Přes zimu stačí prohlídka jednou za dva až čtyři týdny. Měkký, plesnivý nebo zapáchající kus okamžitě vyřaďte a vyměňte papír u sousedních hlaviček. Kusy s drobnou vadou přesuňte do kuchyně a spotřebujte přednostně.
Kontrola zabere pár minut a u zabalené cibule je pohodlnější. Stačí hlavičku lehce stisknout přes papír a hned uvidíte, jestli se uvnitř už náhodou nerozvíjí hniloba.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková