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Retro kvíz ze života za socialismu: Jistoty, nedostatek i podivné názvy připomenou tehdejší realitu

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Život v komunistickém Československu nebyl pro všechny stejný. Mladší generace budou dost možná v následujícím kvízu valit oči.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: se souhlasem České televize
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 03:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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