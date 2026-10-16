Dýni nikdy neskladujte v kuchyni. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč jim za týden zplesniví

Na podzim ji domů nosí skoro každý. Hokkaido z trhu nebo ze zahrádky obvykle skončí na kuchyňské lince vedle mísy s jablky, kde pěkně vypadá a je hned po ruce. Právě tohle místo jí ale z celého bytu svědčí nejméně. Za týden se sice zkazí spíš poraněný kus, jenže i zdravá dýně vydrží v teple a vlhku kuchyně výrazně kratší dobu než v chladnější a sušší místnosti.
Kuchyň je pro dýni past
Dýni škodí vlhko, velké teplo a chlad pod 10 °C. Kuchyň přitom vedle koupelny patří k největším zdrojům vlhkosti v bytě. Každá vařící se polévka nebo hrnec brambor pustí do místnosti páru, a když neběží digestoř a nevětrá se, zůstává vlhko ve vzduchu.
V takovém prostředí se plísním a bakteriím na povrchu dýně daří. Přidá se i teplo od sporáku a trouby. Dýně položená na parapetu na slunci se navíc ohřívá ještě víc. Zahradní poradci proto doporučují dát ji do chladnější místnosti, kde ale teplota neklesá pod 10 °C, a chránit ji před přímým sluncem.
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Pokud už musí dýně v kuchyni pár dní zůstat:
dejte ji co nejdál od plotny; po každém vaření pořádně vyvětrejte; hrnce zakryjte a nechte běžet odsávání, aby ubylo páry. Mísa s ovocem jí zkracuje život
Druhý problém leží hned vedle ní. Dozrávající ovoce, třeba jablka z mísy na lince, uvolňuje plyn ethylen, který urychluje zrání a stárnutí okolních plodů. Dýně u ovocné mísy se proto kazí rychleji, přestože je jinak zdravá a pevná.
Dozrávající ovoce uvolňuje ethylen, který urychluje stárnutí dýně, proto je dobré skladovat ji odděleně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pomoc je jednoduchá. Ovoce a dýně skladujte každé v jiné místnosti, nebo je dejte aspoň do opačných koutů bytu. Totéž platí pro sklep, kde lidé často nechávají jablka i dýně na jednom regálu.
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Nejlépe se dýni vede zhruba mezi 10 a 15 °C v suchém a vzdušném prostoru. Ideální je místo, kde se teplota během dne příliš nemění. Pod 10 °C jí chlad začíná škodit a promrznutí už dýně nepřežije. Hodí se proto chladnější pokoj, spíž, chodba nebo zasklená veranda, pokud tam teplota pod tuto hranici neklesne. Američtí zahradní poradci zmiňují i pokoj pro hosty, ve kterém se topí jen málo.
Kdo takové místo nemá, nemusí se pokojové teploty bát. Suchý vzduch vytápěného bytu jí vyhovuje docela dobře. Obývací pokoj, kde teploměr přes zimu neukazuje víc než 20 °C, jí proto poslouží lépe než sklep s vlhkými zdmi, ve kterém by brzy začala hnít.
Jak si jednotlivá místa v bytě vedou, přehledně shrnuje tabulka:
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Místo Hodí se pro dýni? Proč Kuchyň ne vlhko z vaření, teplo od sporáku a trouby Parapet na slunci ne dýně se na slunci ohřívá ještě víc Vedle ovoce (mísa, společný regál ve sklepě) ne ethylen z dozrávajícího ovoce urychluje zrání a stárnutí Vlhký a studený sklep ne dýně v něm rychle hnije Místo pod 10 °C nebo s mrazem ne chlad jí škodí a promrznutí nepřežije Chladnější pokoj, spíž, chodba, zasklená veranda ano, pokud tam teplota neklesá pod 10 °C ideál je zhruba mezi 10 a 15 °C v suchém a vzdušném prostoru Pokoj pro hosty, kde se topí jen málo ano zmiňují ho američtí zahradní poradci Obývací pokoj jako náhrada, pokud v zimě nebývá přes 20 °C suchý vzduch z topení jí nevadí, sklep s vlhkými zdmi je horší Hlavně ať se nedotýkají
Způsob uložení je stejně důležitý jako místo. Dýně rozestavte s mezerami, aby se slupky sousedních kusů nikde nestýkaly a ke každé dýni se ze všech stran dostal vzduch. Když je naskládáte do bedny na sebe, vlhkost mezi nimi nemá kam uniknout a hniloba přeskočí z jednoho kusu na druhý. Lepší je rozložit je v jedné vrstvě na polici nebo na dno otevřené kartonové krabice.
Rozestupy mezi dýněmi brání tomu, aby hniloba přeskočila z jednoho kusu na druhý. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Velkou roli hraje i stopka. Nechte ji na dýni celou, zaschlou a dlouhou aspoň pět centimetrů. Ulomená stopka zanechá na plodu otevřenou ranku a hniloba pak začne právě odtud. Kus bez stopky nebo s otlučenou slupkou rovnou zpracujte, do zimní zásoby se nehodí.
Přečtěte si také: Houby nikdy nemyjte pod tekoucí vodou. Většina Čechů to dělá a netuší, proč jim pak smaží jako guma Jak dlouho dýně vydrží
Za dobrých podmínek zůstanou běžné dýně v pořádku dva až tři měsíce. Nejdéle vydrží hokkaido, máslové a další dýně s tvrdou slupkou, u kterých se dá zásoba protáhnout až do jara. Odrůdy s tenčí a měkčí slupkou mají kratší trvanlivost, proto je dejte na jídelníček jako první. U klasických halloweenských dýní počítají američtí zahradníci v běžných domácích podmínkách spíš s jedním měsícem, protože ideální chladnou místnost má doma málokdo.
Uloženou zásobu je proto dobré pravidelně kontrolovat, ideálně každý týden. Jakmile některý kus změkne nebo se na něm objeví plíseň, oddělte ho od ostatních dřív, než hniloba přejde dál. Krátká prohlídka zabere pár minut a ostatní dýně tím ochráníte.
Zdroje: https://www.umass.edu/agriculture-food-environment/vegetable/fact-sheets/pumpkin-winter-squash-harvest-curing-storage, https://www.denik.cz/dum-a-byt/plisen-vlhkost-byt.html, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-jak-na-to-tri-kroky-k-prevenci-proti-plisni-40362236, https://extension.umaine.edu/food-health/?p=11294, https://extension.oregonstate.edu/news/plan-ahead-winter-storage-pumpkins-squash, https://www.purdue.edu/hla/sites/yardandgarden/pumpkins-may-need-a-temporary-home/, https://www.denik.cz/zahrada/uskladneni-urody.html, https://www.ceskestavby.cz/clanky/kdy-a-jak-sklizet-dyne-a-jak-je-skladovat-27217.html, https://www.ceskestavby.cz/clanky/proc-se-vam-nedari-uchovat-dyne-kazda-neni-stejna-navic-potrebuji-dozrat-35155.html