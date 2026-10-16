Tyhle staré hrníčky si lidé z neznalosti věší na plot. Sběratelé je přitom vykupují za 3000 Kč

Možná ho máte dodnes na chalupě, v bedně na půdě nebo v pozůstalosti po prarodičích.
Tehdy stál pár korun československých, dnes po něm číhají sběratelé na aukčních portálech i burzách. Na hrncích, mlýncích na kávu, dózách a kořenkách se objevují charakteristické modré plody, které jsou pro milovníky retro stylu symbolem prvorepublikového venkova. Moderní verze tohoto vzoru se vyrábějí dodnes, ale hlavní vášeň se točí kolem starých originálů s poctivým řemeslným zpracováním.
Legenda z Teplicka: odkud třešně pocházejí
Příběh dekoru se psal v první polovině 20. století v keramických manufakturách na Teplicku. Tamní region býval kolébkou špičkového užitkového porcelánu a keramiky. Nejvyhledávanější starožitné kousky vycházely z manufaktury Krautzberger, Mayer & Purkert (K.M.P. Teplitz-Wistritz) v Bystřici u Teplic. Na popularitě motivu se výrazně podílela i značka Ditmar-Urbach.
Místní mistři uměli spojit praktičnost s výtvarným citem. Hrnek měl vydržet léta v kuchyni, a přitom potěšit oko. Právě proto se z něj stal nadčasový design, který přežil několik režimů i generací. Na tradici dnes navazují výrobci jako Český porcelán Dubí nebo Thun, jenže meziválečné originály mají podle sběratelů duši, kterou moderní výroba nenahradí.
Detektivka na půdě: jak poznat opravdový poklad
Ne každý oprýskaný hrnek z plotu je zlatý důl. Na plot se odjakživa věšely kousky, které už v kuchyni nesloužily, protože měly prasklinu nebo oťuk. Sběratelé naopak hledají dokonalost. Klíčem k vysoké ceně je perfektní stav bez prasklin a oťuků a značka či razítko výrobce na spodní straně. Cenné jsou také ucelené sady a méně obvyklé kousky, třeba nástěnné mlýnky na kávu a soupravy kořenek.
Jak uvádí odborník ze sběratelského portálu:
Dekor modrých třešní je u chalupářů a sběratelů užitkového porcelánu neobyčejně populární, protože evokuje prvorepublikový venkov. Klíčové pro cenu je však zachovalost a ucelenost sady. Zatímco jednotlivý opotřebovaný hrnek stojí pár stovek, ucelený soubor nebo vzácnější prvky, jako nástěnný mlýnek Krautzberger Teplitz, mohou v aukcích vyšplhat na tisícové částky.
Než tedy cokoliv uklidíte, otočte každý kousek dnem vzhůru. Hledejte značku výrobce, ohmatejte okraje a prohlédněte glazuru proti světlu. Drobné vlásečnicové praskliny prozradí i měkké poklepání nehtem, protože zdravý porcelán zvoní čistě, kdežto prasklý zní tupě.
Z pár korun na tisíce: kolik se dnes platí
Samostatný zachovalý starožitný hrníček s modrými třešněmi se na aukčních portálech prodává zhruba za 300 až 600 Kč. Pokud na půdě objevíte netknutou, ucelenou sadu šesti kusů z prvorepublikové produkce, můžete počítat s částkou kolem 2 500 až 3 000 Kč. Skutečnými klenoty pro sběratele jsou kompletní kuchyňské soupravy a zachovalé nástěnné mlýnky K.M.P. Teplitz, jejichž cena u špičkově zachovalých kusů přesahuje 10 000 Kč. Pro sběratele je to svatý grál užitkové keramiky, který se nenabízí každý den.
Co na to sami sběratelé
Zkušenosti lidí z praxe to potvrzují. Jak uvádějí chalupáři v diskusi a jak dokládají nabídky na Aukru:
Na plot si lidé věší většinou kousky, co mají prasklinu nebo oťukané dno a doma už z nich nikdo pít nechce. Nepoškozený starý buclák s třešněmi z kredence by na mráz a déšť nikdo příčetný nedal. Tyhle nepoškozené sady se dnes na burzách prodají okamžitě.
Máte i vy doma na chalupě nebo u prarodičů starou kredenc? Než začnete vyklízet půdu nebo staré police, pečlivě prozkoumejte všechny zapomenuté hrnečky a dózy. Možná právě držíte v ruce poklad, který potěší sběratele i vaši peněženku. A hlavně vám vrátí vůni babiččiny kuchyně. Jaký starý porcelán s příběhem zdobí váš domov?
Zdroje článku: cs.wikipedia.org, ustiregion.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková