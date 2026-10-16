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Test vědomostí o životě za socialismu: Lidé narození před rokem 1980 by měli projít bez chyby

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Dnes jsme si připravili retro kvíz pro pamětníky i zvídavé mladší ročníky. Otázky z každodenního života v socialistickém Československu prověří paměť i všeobecný přehled.
Fotografie z dob socialismu

Fotografie z dob socialismu

Zdroj: Foto: se souhlasem České televize, socialismus
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 03:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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