Test vědomostí o životě za socialismu: Lidé narození před rokem 1980 by měli projít bez chyby

Dnes jsme si připravili retro kvíz pro pamětníky i zvídavé mladší ročníky. Otázky z každodenního života v socialistickém Československu prověří paměť i všeobecný přehled.
Život za socialismu vypadal úplně jinak než dnes. Na běžné zboží se někdy stály fronty, některé výrobky se sháněly přes známé a vybavit domácnost znamenalo často dlouhé čekání i pořádnou dávku trpělivosti. Přesto měli lidé své oblíbené obchody, televizní pořady, módní trendy i vychytávky, bez kterých si tehdejší domácnost dokázali jen těžko představit. Kdo tuto dobu zažil, možná si při vzpomínkách vybaví vůni čerstvě umleté kávy v samoobsluze, legendární síťovku na nákup nebo obývací stěnu, která zabírala skoro celou jednu stěnu pokoje. V našem kvízu na In-Lifestyle se zeptáme na spotřebiče, obchody i hodinky.
Bony, Tuzex a Remoska
Hospodářství v tehdejším Československu fungovalo na principu centrálního plánování. Stát rozhodoval o hlavních směrech výroby, investicích i rozdělování řady surovin a výrobků. Nešlo tedy o tržní ekonomiku, v níž nabídku a ceny ve velké míře určují firmy a zákazníci. Socialistické hospodářství slibovalo zaměstnanost a dostupné základní služby, zároveň však často nedokázalo pružně reagovat na to, co lidé skutečně potřebovali. Výsledkem byly nedostatkové výrobky, omezený výběr některého zboží a situace, kdy člověk někdy musel využít známé, aby sehnal vytoužený nábytek, spotřebič nebo stavební materiál.
Odlišně vypadalo také nakupování. V běžných prodejnách se prodávaly potraviny, drogerie, oblečení i vybavení domácnosti, ale sortiment nebyl vždy tak pestrý jako dnes. Kdo toužil po některém zahraničním zboží, mohl zamířit do Tuzexu, kde se prodávaly například džíny, kosmetika, elektronika nebo zahraniční čokolády. Platilo se tam především tuzexovými poukázkami, známými jako bony. K běžnému životu patřily síťovky, vratné skleněné lahve, nákupní tašky i domácí zásoby potravin. Lidé také využívali družstevní prodejny, samoobsluhy a místní řemeslníky. Zatímco dnes lze velkou část věcí objednat několika kliknutími, tehdy se vyplatilo vědět, kdy dorazí nové zboží a kde mají právě to, co člověk potřebuje.
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Výraznou stopu zanechala socialistická éra také v domácnostech, módě a každodenních zvyklostech. Mnohé byty zdobily obývací stěny, rozkládací pohovky, sektorový nábytek, koberce přes celou místnost, záclony a vitríny s porcelánem. Velkou pomocnicí v kuchyni byla remoska, oblíbené byly také tlakové hrnce nebo domácí šicí stroje, díky nimž si lidé upravovali a přešívali oblečení. V módě se postupně prosazovaly zvonové kalhoty, výrazné vzory, později džíny a sportovní soupravy.
Každodenní život ovlivňovaly také povinnosti a pravidla tehdejšího režimu, například povinná školní docházka, základní vojenská služba pro většinu mužů nebo omezení cestování do některých zahraničních zemí. Jak dobře si tuto dobu pamatujete? Náš retro kvíz prověří nejen vzpomínky pamětníků, ale i znalosti těch, kteří socialismus znají jen z vyprávění rodičů a prarodičů.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČeskýRozhlas, Wikipedie, ProŽeny, Deník
Tento příspěvek Test vědomostí o životě za socialismu: Lidé narození před rokem 1980 by měli projít bez chyby byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.