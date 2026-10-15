Microsoft tohle v Evropě dělat nesmí. Jinde Windows stále tlačí uživatele k Edge

Mozilla znovu otevřela spor, který se s Microsoftem táhne už několik let. Tvůrce Firefoxu tvrdí, že Windows stále používají řadu mechanismů, které zvýhodňují Microsoft Edge před konkurenčními prohlížeči. Zajímavý je především rozdíl mezi Evropou a zbytkem světa. Některé praktiky totiž Microsoft v Evropském hospodářském prostoru změnil, zatímco například v USA nebo Indii zůstaly.
Mozilla se opírá o druhou verzi studie Over The Edge, kterou vytvořili odborníci na manipulativní návrh uživatelských rozhraní Harry Brignull a Cennydd Bowles. Výzkumníci porovnávali Windows 10 a Windows 11 v USA, Británii, Indii a Německu.
Výchozí prohlížeč nemusí znamenat konec Edge
Mezi kritizované příklady patří chování Windows Search a widgetů. Podle Mozilly mohou mimo Evropský hospodářský prostor některé odkazy otevřít přímo v Edge namísto prohlížeče, který si uživatel nastavil jako výchozí.
Podobný problém se týká některých typů souborů. Uživatel může například změnit hlavní internetový prohlížeč, Edge však může zůstat přiřazený k PDF nebo SVG. Samotný Microsoft přitom ve své dokumentaci potvrzuje, že Windows pracují s výchozími aplikacemi zvlášť podle jednotlivých protokolů a typů souborů.
Mozilla upozorňuje také na přechod ze starého počítače na nový. Při testování Windows Backup se podle výzkumníků nepodařilo přenést původně používaný konkurenční prohlížeč tak, jak by uživatel mohl očekávat. Na obnoveném počítači s Windows 11 se následně stal výchozím Edge.
Do hry vstupuje Copilot a boj o umělou inteligenci
Spor už přitom dávno není jen o Chrome, Firefox nebo Edge. Mozilla upozorňuje, že prohlížeče se stávají jedním z hlavních míst, přes která se k lidem dostávají AI služby.
Kritiku proto nově sklízí také Copilot. Podle testů může odkazy zobrazovat ve vlastním postranním panelu místo toho, aby je předal uživatelem zvolenému prohlížeči. Mozilla tvrdí, že právě propojení Windows, Edge, Bingu a Copilotu dává Microsoftu možnost ovlivňovat nejen volbu prohlížeče, ale také to, které AI služby lidé používají.
Pro české uživatele je podstatné, že Evropská unie už část podobného chování omezila prostřednictvím aktu o digitálních trzích. Mozilla přímo uvádí, že některé praktiky, které našla v USA nebo Indii, v Evropském hospodářském prostoru zmizely. Současně ale tvrdí, že ani evropská verze Windows není bez problémů.
Microsoft tedy technicky umožňuje nastavit Chrome, Firefox nebo jiný program jako výchozí prohlížeč. Spor se vede o něco jiného. Mozilla tvrdí, že operační systém toto rozhodnutí v některých situacích nerespektuje tak důsledně, jak by uživatel očekával.