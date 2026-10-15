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Microsoft tohle v Evropě dělat nesmí. Jinde Windows stále tlačí uživatele k Edge

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Mozilla znovu ostře kritizuje Microsoft. Podle jejího výzkumu Windows, Edge, Bing a nově také Copilot používají postupy, které mohou uživatele vracet k Edge i poté, co si jako výchozí prohlížeč zvolili konkurenci.
Microsoft tohle v Evropě dělat nesmí. Jinde Windows stále tlačí uživatele k Edge

Microsoft tohle v Evropě dělat nesmí. Jinde Windows stále tlačí uživatele k Edge

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 01:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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