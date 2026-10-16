Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Hamiltonův sen se plní. Formule 1 se vrací na kontinent, který sedminásobný mistr považuje za nejdůležitější

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Poslední africkou Velkou cenu vyhrál Alain Prost a okruh Kyalami tehdy stál nedaleko Johannesburgu. Po třiatřiceti letech má formule 1 v Africe nový domov. Rwanda bude po roce 2030 hostit závody mistrovství světa celých deset let, okruh přitom zatím neexistuje.
Hamiltonův sen se plní. Formule 1 se vrací na kontinent, který sedminásobný mistr považuje za nejdůležitější

Hamiltonův sen se plní. Formule 1 se vrací na kontinent, který sedminásobný mistr považuje za nejdůležitější

Zdroj: Scuderia Ferrari HP
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 03:57

Reklama
Další články z SportWin
Další rána pro Infantina. Pět měsíců před volbami řeší peníze, o kterých FIFA mlčela
Další rána pro Infantina. Pět měsíců před volbami řeší peníze, o kterých FIFA mlčela
Trenér Linköpingu se s Vránou nemazal. Švédové se ptají, jestli se Čech klubu vyplácí
Trenér Linköpingu se s Vránou nemazal. Švédové se ptají, jestli se Čech klubu vyplácí

Ještě v létě věřil, že se konečně chytil. O pár týdnů později sledoval z lavičky, jak jeho tým padá v...

Alex Pereira obvinil UFC z manipulace. Odvetu s Ganem nedostal, přednost má Hokit
Alex Pereira obvinil UFC z manipulace. Odvetu s Ganem nedostal, přednost má Hokit

Byl to jeho první zápas v těžké váze a skončil ho na zemi pod lavinou úderů, z nichž některé mířily do...

Hamilton šel proti logice závodu a prohrál. S Leclercem si nerozuměl a teď se omlouvá
Hamilton šel proti logice závodu a prohrál. S Leclercem si nerozuměl a teď se omlouvá

Ferrari mělo v Singapuru dva jezdce v první trojici a plán, jak sevřít Maxe Verstappena. Skončilo to...

Kontroverzní romský politik Cavali nadával do rodiny. Pak shrábnul 100 tisíc a dal Bendovi košem. Šampion Clashe promluvil
Kontroverzní romský politik Cavali nadával do rodiny. Pak shrábnul 100 tisíc a dal Bendovi košem. Šampion Clashe promluvil

„Vzal si zálohu 100 tisíc,“ napsal šampion Clashe Karlos Benda o svém dlouholetém rivalovi Marcu Cavalim a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.