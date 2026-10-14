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USA tvrdě zasáhly proti Microsoftu. Firma nemá sponzorovat zahraniční pracovníky

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Microsoft se ocitl v hledáčku americké vlády kvůli zaměstnávání cizinců. Washington mu spolu s Adobe a dalšími IT firmami zastavil přístup k části systému pracovních green cards. Firma obvinění odmítá.
USA tvrdě zasáhly proti Microsoftu. Firma nemá sponzorovat zahraniční pracovníky

USA tvrdě zasáhly proti Microsoftu. Firma nemá sponzorovat zahraniční pracovníky

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 03:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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