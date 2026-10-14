USA tvrdě zasáhly proti Microsoftu. Firma nemá sponzorovat zahraniční pracovníky

Microsoft má ve Spojených státech nový problém. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa dočasně vyřadila firmu z programu PERM, který je pro řadu zahraničních zaměstnanců důležitou součástí cesty k americkému trvalému pobytu.
Spolu s Microsoftem opatření zasáhlo také Adobe a šest velkých poskytovatelů IT služeb: Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCLTech a Capgemini.
Nejde tedy o zákaz Microsoftu zaměstnávat cizince ani o hromadné rušení víz H-1B. Firma ale nyní nemůže běžným způsobem využívat proces Permanent Labor Certification pro zaměstnance, kterým chce pomoci získat pracovní green card.
Vance vytáhl proti Microsoftu čísla z propouštění
Největší pozornost na sebe strhl viceprezident JD Vance. Microsoft podle něj patří mezi firmy, které americký imigrační systém využívaly způsobem poškozujícím domácí pracovníky.
Jako příklad postavil proti sobě dvě čísla. Microsoft podle Vance propustil přibližně 6 000 amerických zaměstnanců a zároveň využil zhruba 6 300 víz H-1B a téměř 3 000 green cards. Tak jednoduchá matematika to ale není.
Microsoft namítá, že velká část podání H-1B nepředstavovala nábor nových lidí ze zahraničí. Šlo především o prodloužení nebo změnu statusu zaměstnanců, kteří už ve firmě pracovali. Společnost zároveň uvedla, že zahraniční pracovníky nevyužívá jako levnější náhradu za Američany a její mzdy u H-1B patří v technologickém sektoru k nejvyšším.
Spor tak není jen o počet zahraničních pracovníků. Washington tvrdí, že systém může firmám umožňovat nahrazovat domácí zaměstnance levnější pracovní silou. Microsoft tvrdí pravý opak.
Ostrá slova vyvolala spor i s Indií
Vance při vystoupení přitvrdil ještě víc. Prohlásil, že firmy nemohou propouštět americké pracovníky a nahrazovat je zahraničními pracovníky, které označil výrazem „indentured servants“.
To vyvolalo ostrou reakci Indie. Tamní ministerstvo zahraničí upozornilo na historický a koloniální význam výrazu a označilo podobné pojmenování indických pracovníků za urážlivé.
Indové přitom tvoří největší skupinu příjemců víz H-1B. Současně patří mezi ty, pro které může být cesta k americkému trvalému pobytu mimořádně dlouhá. Na pracovní green card čekají kvůli kvótám a nahromaděným žádostem stovky tisíc lidí.
Paradox celého příběhu ještě podtrhuje Satya Nadella. Generální ředitel Microsoftu se narodil v indickém Hajdarábádu a do Spojených států přišel jako zahraniční student. Ve stejný den, kdy jeho firma čelila ostré kritice kvůli imigrační politice, jej Trumpova administrativa ocenila National Medal of Technology and Innovation.