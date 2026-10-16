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Retro nábytek z 60. let stojí na bazarech tisíce korun. Cenu žene nahoru dýha z masivního dřeva, kterou průmysl nahradil fólií

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Párová bruselská křesla se na Bazoši nabízejí až za 8 000 Kč. Obývací stěny ze stejné éry přitom často mění majitele zadarmo, jen za odvoz.
Retro nábytek z 60. let stojí na bazarech tisíce korun. Cenu žene nahoru dýha z masivního dřeva, kterou průmysl nahradil fólií

Retro nábytek z 60. let stojí na bazarech tisíce korun. Cenu žene nahoru dýha z masivního dřeva, kterou průmysl nahradil fólií

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 16.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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