Retro nábytek z 60. let stojí na bazarech tisíce korun. Cenu žene nahoru dýha z masivního dřeva, kterou průmysl nahradil fólií

Na začátku října 2026 stačilo projít inzeráty na Bazoši a obrázek byl jasný. Pár křesel od Jitony z 60. a 70. let za 3 900 Kč. Model T-2407 ve stylu Navrátila a Šmídka za 8 000 Kč. Sada šesti židlí TON za 6 800 Kč. O kus dál se ale nabízela dýhovaná obývací stěna za 800 Kč, další „dohodou“ a jiná dokonce zdarma, pokud si ji zájemce sám odnese. Retro nábytek z Československa se dnes prodává za tisíce. Ovšem jen ten správný. Rozhoduje kombinace poctivého materiálu, rozpoznatelného tvaru, zdravé konstrukce a velikosti, kterou lze bez potíží převézt i umístit do bytu. Prošli jsme bazarové nabídky, ceníky renovátorů i katalogy současných obchodů. Z porovnání vychází, kde leží skutečný poklad a kde jen objemný kus, za jehož odvoz byste měli spíš inkasovat vy.
Bruselská křesla a židle TON: kolik dnes stojí na bazarech
Nejsilnější pozici mají menší kusy s jasným původem. Jde především o křesla a židle, které vznikaly v okruhu bruselského stylu a poválečného modernismu. Podle aktuálního přehledu nabídek na Bazoši vypadají ceny takto:
Kus Nabídková cena Párová křesla Šmídek/Jitona nebo TON (Antonín Šuman) 2 990 Kč za pár Křesla Jitona, 60. a 70. léta 3 900 Kč za pár Křeslo T-2407 ve stylu Navrátil/Šmídek 8 000 Kč Židle TON Antonín Šuman 2 800 Kč TON model 514, 4 kusy 3 500 Kč Sada 6 retro židlí TON 6 800 Kč Běžná retro židle 500 až 790 Kč za kus Dýhovaná obývací stěna zdarma až zhruba 5 000 Kč
Jde o ceny z inzerátů, nikoli o skutečně zrealizované obchody, takže prostor pro smlouvání zůstává. I tak je rozdíl mezi křeslem a stěnou výmluvný.
Židle TON mají za sebou silný příběh. V Bystřici pod Hostýnem se ohýbané dřevo zpracovává nepřetržitě už 165 let na stejném místě a stejnou technologií, jak připomíná TON. Podnik měl i v socialistickém období vlastní návrhářský ateliér a pro československý pavilon na EXPO 58 v něm vznikla unikátní křesla podle návrhů architektů Františka Cubra, Zdeňka Pokorného a Josefa Hrubého. Odtud pochází označení „bruselská“, pod kterým se dnes v inzerátech prodává polovina křesel z té doby. Aktuální zájem potvrzuje i letní výstava „Tonetka: proměny v čase“, kterou Bystřice hostila od konce července do konce srpna 2026.
Srovnání s novou výrobou vyznívá pro bazar velmi příznivě. Šestice starých židlí TON vychází zhruba na 1 133 Kč za kus. Nové židle stejné značky přitom u některých modelů začínají kolem 5 250 Kč, základní řady se pohybují mezi 6 350 a 7 920 Kč a designový model Split vyšplhá na 19 920 Kč.
Dýha, lamino, fólie: proč pravé dřevo na povrchu zvyšuje hodnotu
Dýha je tenký plát skutečného dřeva, obvykle o síle 0,6 až 1,2 milimetru, nalepený na nosnou desku. Právě to je klíčem k její ceně. Každý list má originální kresbu, která se nikde jinde neopakuje, a povrch lze při citlivém zacházení přebrousit, namořit a znovu nalakovat.
Laminát funguje jinak. Tvoří ho slisované vrstvy papíru a melaminové pryskyřice s natištěným dekorem. Fólie, papírová či plastová, pak jen imituje vzhled dřeva na povrchu dřevotřísky nebo dřevovláknité desky. Obojí je levné, odolné, snadno se udržuje a výrobce si může vybrat z nepřeberného množství dekorů. Pro masovou výrobu ideální kombinace. Pro renovaci po čtyřiceti letech už méně.
Dobře to ilustruje dnešní obývací stěna IKEA BESTÅ. Rám a police tvoří dřevotřískové či dřevovláknité desky s voštinovým papírem, potažené fólií a olemované plastem. Dubová dýha se objevuje jen na dvířkách a čelech zásuvek u vybraných variant. Podle aktuálního přehledu IKEA vyjde TV sestava BESTÅ o šířce 240 cm na 11 220 Kč, varianta 360 cm s bíle mořenou dubovou dýhou na 24 080 Kč. Stará dýhovaná stěna z bazaru přitom stojí mezi nulou a pěti tisíci.
Pozor ovšem na jednu věc: dýha sama o sobě hodnotu nezaručuje. Je tenká, snadno se probrousí na podklad a špatně snáší vlhkost. Kus s rozmočenými hranami, odchlíplými místy nebo hrubě přelakovaným povrchem ztrácí většinu svého kouzla. Cenu zvedá zachovalá dýha s pěknou kresbou, původní kování a pevná konstrukce.
Křeslo místo celé stěny: kde se skrývá opravdový poklad
Proč tedy obývací stěny, často rovněž dýhované, končí za odvoz? Odpověď leží v logistice. Sestava přes půl pokoje vyžaduje dodávku, dva až tři nosiče, demontáž a hlavně místo, které dnešní byty zpravidla nemají. Kupující si spočítá dopravu, čas a rozměry a zjistí, že se mu stěna nevyplatí ani zadarmo.
Křeslo, židle, komoda nebo konferenční stolek představují úplně jiný případ. Vejdou se do kufru, dají se postavit do jakékoli místnosti a fungují jako solitér. Podle nás mají největší potenciál právě kusy, u nichž lze na první pohled rozpoznat autora nebo typ: bruselské křeslo, ohýbaná židle TON, dýhovaná komoda s charakteristickými nožkami.
Že trh tímto směrem skutečně míří, ukazují specializované obchody. Pražské Nanovo, zaměřené na poválečný československý design, nabízí po renovaci skříňku U-453 za 25 950 Kč, konferenční stolky za 6 500 až 24 000 Kč a dřevěnou skříňku za 30 000 Kč. Jak zaznělo v rozhovoru pro Forbes, československý nábytek 70. a 80. let se vrací do českých obýváků a největší radost z něj mívají vnuci a vnučky původních majitelů. Mladší generace k němu na rozdíl od svých rodičů nemá negativní vztah a vnímá ho jako autentický, lokální a udržitelný protipól uniformního nového nábytku.
Do současného bytu se takový kus vejde nejlépe sám. Jedno výrazné křeslo nebo komoda vedle jednoduššího moderního vybavení, odstín dřeva sladěný s podlahou, k tomu současná lampa a textil. Celá dobová sestava naopak snadno promění obývák v muzeum.
Jak rozeznat kus s potenciálem od nábytku za odvoz
Před koupí se vyplatí projít pár jednoduchých kontrol. Ušetří peníze i zklamání.
Dýha, nebo fólie? Sledujte kresbu: dýha má nepravidelnou, živou strukturu, dekor u lamina či fólie se opakuje. Prohlédněte hrany: nalepený pás v jiném odstínu nebo s plastovou strukturou prozrazuje lamino. Povrch dýhy je na dotek přírodnější, fólie působí uzavřeně a hladce.
Zdraví konstrukce a dřeva: Výletové otvory o průměru 1 až 2 mm a jemný světlý prach pod kusem signalizují červotoče. Měkké nebo propadající se dřevo, zatuchlý pach a plíseň jsou varovné znaky. Zkontrolujte spoje, nohy a zvlněná či odlepená místa na dýze.
Pokud si nejste jisti, jestli je červotoč stále aktivní, podložte po očištění kus tmavým papírem a nechte ho tak jeden až dva týdny. Čerstvý světlý prášek znamená živé napadení. Nově koupený starší nábytek je rozumné nejprve izolovat od zbytku bytu.
Kus s potenciálem má tedy čtyři vlastnosti zároveň: rozpoznatelný tvar, poctivý povrch, zdravou kostru a přiměřené náklady na opravu. Chybí-li dvě z nich, jde nejspíš o nábytek, který se prodává hlavně za odvoz.
Renovace umí spolknout zisk: počítejte dřív, než zaplatíte
Pár křesel za 2 990 Kč vypadá jako skvělý úlovek. Dokud nezavoláte čalouníkovi. Podle ceníku dílny Krotitelé nábytku stojí přečalounění křesla od 7 500 Kč za kus, renovace povrchu komody od 6 500 Kč a kompletní renovace křesla včetně čalounění od 15 000 Kč, přičemž potahová látka se platí zvlášť. Levnější čalounictví INBYTEX uvádí klasické křeslo od 5 000 Kč, křeslo na molitan od 3 500 Kč a klasickou židli od 1 500 Kč.
U páru křesel tak renovace snadno přesáhne pětinásobek nákupní ceny. Přesto může výsledek dávat smysl. Renovovaný kus ve specializovaném obchodě se prodává za desítky tisíc a hotové křeslo s historií má hodnotu, kterou nové sériové zboží nenabídne.
Hodně práce lze zvládnout svépomocí: čištění, lehké broušení, moření i lakování. U dýhy se doporučuje brousit ručně, jemným papírem o zrnitosti 180 až 240 a vždy po směru vláken. Jeden nepozorný tah excentrickou bruskou a podklad vykoukne napovrch. Na bazarovém nábytku proto vydělávají především ti, kdo umějí vybírat, opravují vlastníma rukama a mají kde kusy převážet i skladovat.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková