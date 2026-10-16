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Kvíz o domovech z oblíbených večerníčků: Kdo si vzpomene, jak bydlelo 10/10 postav, ten má výbornou paměť

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Na dnešek jsme vytáhli kvíz pro ty, kdo jako děti sedávali večer u televize a čekali na známou znělku. Zkuste si vybavit, kde bydleli Křemílek s Vochomůrkou, u kterého rybníka měl svůj svět Rákosníček nebo v čím klobouku žili Bob a Bobek.
Obrázek ze seriálu Mach a Šebestová

Obrázek ze seriálu Mach a Šebestová

Zdroj: Foto: se souhlasem České televize, Mach a Šebestová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 03:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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