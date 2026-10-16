Kvíz o domovech z oblíbených večerníčků: Kdo si vzpomene, jak bydlelo 10/10 postav, ten má výbornou paměť

Na dnešek jsme vytáhli kvíz pro ty, kdo jako děti sedávali večer u televize a čekali na známou znělku. Zkuste si vybavit, kde bydleli Křemílek s Vochomůrkou, u kterého rybníka měl svůj svět Rákosníček nebo v čím klobouku žili Bob a Bobek.
Večerníček patří k českému dětství stejně neodmyslitelně jako pohádky na dobrou noc, hrnek kakaa a poslední pusa od rodičů před spaním. Už celé generace diváků usedají k obrazovkám, aby sledovaly příběhy kreslených postaviček, které si dokážou poradit s nejrůznějšími nástrahami, občas pořádně zazlobí a pokaždé přinesou trochu pohádkového kouzla. Pravidelný televizní pořad Večerníček se začal vysílat v roce 1965 a jeho nezaměnitelnou znělku s klukem a jeho čepicí z novin si dodnes vybaví snad každý, kdo u nás vyrůstal. V našem kvízu na In-Lifestyle se tentokrát zeptáme na to, kde slavné večerníčkové postavičky bydlí.
Večerníček je s námi už přes půl století
Mezi nejslavnější večerníčkové hrdiny patří například loupežník Rumcajs se svou ženou Mankou a synkem Cipískem, dva skřítci Křemílek a Vochomůrka nebo vodník Česílko a rybníkový skřítek Rákosníček. Za jejich popularitou stojí i výrazné osobnosti české literatury a animace. Spisovatel Václav Čtvrtek dal světu řadu pohádkových příběhů, výtvarník Zdeněk Smetana vtiskl nezaměnitelnou podobu mnoha oblíbeným postavám a Adolf Born se podepsal pod výtvarnou podobu Macha a Šebestové.
Své místo v dětských vzpomínkách mají také Bob a Bobek, králíci z klobouku, Maxipes Fík se svou kamarádkou Ájou, nešikovní kutilové Pat a Mat nebo Krteček, kterého proslavil výtvarník Zdeněk Miler. Na obrazovkách se objevovali také Broučci, Maková panenka s motýlem Emanuelem či hrdinové seriálu Jája a Pája. Každý z těchto večerníčků měl vlastní atmosféru, osobitý humor a postavy, které se dětem snadno dostaly pod kůži. Není proto divu, že se k nim dospělí rádi vracejí i po mnoha letech.
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Většina z nás si dokáže vybavit oblíbené postavy, jejich hlášky i některé nezapomenutelné příhody. Ale co jejich domovy? Víte, kde se odehrávaly jejich příběhy, v jakém prostředí žili a která místa k nim neodmyslitelně patřila? Připravili jsme pro vás deset otázek, které prověří, zda máte české večerníčky opravdu v malíku.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČeskáTelevize, Wikipedie
Tento příspěvek Kvíz o domovech z oblíbených večerníčků: Kdo si vzpomene, jak bydlelo 10/10 postav, ten má výbornou paměť byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.