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10 výtečných evropských počinů podle knižní předlohy: Válečné hrůzy i roztomilé animáky

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Kvalitní knižní adaptace je podle mnohých těžko k nalezení, nicméně evropská kinematografie jich sama nabízí dost. Program Kreativní Evropa MEDIA například podpořil celou řadu snímků vycházejících z kvalitní předlohy, které navíc dokázaly potenciál svých knižních předobrazů patřičně naplnit. V současnosti například vzniká mysteriózní seriál Zmizení Sáry Lindertové podle románu Kateřiny Šardické, můžeme se ale zároveň podívat na deset dalších filmových pecek, jež jasně ukazují, jak má vypadat povedená knižní adaptace.
10 výtečných evropských počinů podle knižní předlohy: Válečné hrůzy i roztomilé animáky

10 výtečných evropských počinů podle knižní předlohy: Válečné hrůzy i roztomilé animáky

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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