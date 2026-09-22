Známý operátor rozdává odškodnění za výpadek internetu. Lidé mohou získat peníze navíc

Známý operátor rozdává odškodnění za výpadek internetu. Lidé mohou získat peníze navícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Známý operátor rozdává zákazníkům 200 Kč po velkém výpadku. Peníze ale nedostanou na účet.
Evropská unie od 21. září zavádí rozsáhlou reformu celního systému, která postupně změní také pravidla pro...
Od 1. října 2026 se v Česku znovu zavede regulace cen pohonných hmot. Ministerstvo financí bude určovat...
Důchody se od 1. ledna 2027 zvýší. Vláda schválila základní výměru ve výši 5 170 korun a navýšení procentní...
Češi, kteří si chtějí v pondělí 28. září vyrazit na větší nákup, by s ním měli počkat na jiný den. Na Den...
Web se zaměřuje na témata z oblasti byznysu, financí, investic a moderního podnikání. Čtenáři zde najdou články o nových trendech, změnách na trhu, inovacích i podnikatelských strategiích, které ovlivňují firmy i jednotlivce. Obsah propojuje ekonomické souvislosti s praktickým pohledem na to,...Všechny články tohoto autora →
- Aero Vodochody pokukuje po Bulharsku. Se Sofií podepsalo memorandum o letounech L-39 Skyfox
- Volkswagen čekají hluboké škrty. Ohroženo je 50 tisíc míst, situace je kritická
- Prodej firmy může změnit celý život. Jak se na něj připravit a neudělat drahou chybu
- Novodobá šlechta s výučním listem? Vyhlašujeme nejlépe placené profese v Česku