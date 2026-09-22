Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Známý operátor rozdává odškodnění za výpadek internetu. Lidé mohou získat peníze navíc

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Operátor O2 reaguje na pondělní rozsáhlý výpadek internetu, který zasáhl zákazníky napříč Českem. Jako omluvu nabízí slevový poukaz v hodnotě 200 korun. Nejde však o automatickou slevu z měsíčního vyúčtování a peníze zákazníci nedostanou ani v hotovosti.
Známý operátor rozdává zákazníkům 200 Kč po velkém výpadku. Peníze ale nedostanou na účet.

Známý operátor rozdává zákazníkům 200 Kč po velkém výpadku. Peníze ale nedostanou na účet.

Zdroj: generováno
Reklama
Další články z Byznys trendy
Andrej Babiš si dělá zálusk na úspory Čechů. Podle ekonomů by to byla katastrofa
Andrej Babiš si dělá zálusk na úspory Čechů. Podle ekonomů by to byla katastrofa
Objednáváte z čínských e-shopů? V EU začala platit velká reforma, další změna přijde už za pár týdnů
Objednáváte z čínských e-shopů? V EU začala platit velká reforma, další změna přijde už za pár týdnů

Evropská unie od 21. září zavádí rozsáhlou reformu celního systému, která postupně změní také pravidla pro...

Řidiče čeká od října zásadní změna u čerpacích stanic. Ceny nafty a benzínu se budou skokově měnit
Řidiče čeká od října zásadní změna u čerpacích stanic. Ceny nafty a benzínu se budou skokově měnit

Od 1. října 2026 se v Česku znovu zavede regulace cen pohonných hmot. Ministerstvo financí bude určovat...

Důchody se od ledna změní. Vláda schválila nové částky, další peníze ale ještě jisté nejsou
Důchody se od ledna změní. Vláda schválila nové částky, další peníze ale ještě jisté nejsou

Důchody se od 1. ledna 2027 zvýší. Vláda schválila základní výměru ve výši 5 170 korun a navýšení procentní...

V tento den se uzavřou v Česku všechny obchody. Firmy radí, aby si lidé nakoupili do zásoby
V tento den se uzavřou v Česku všechny obchody. Firmy radí, aby si lidé nakoupili do zásoby

Češi, kteří si chtějí v pondělí 28. září vyrazit na větší nákup, by s ním měli počkat na jiný den. Na Den...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

Web se zaměřuje na témata z oblasti byznysu, financí, investic a moderního podnikání. Čtenáři zde najdou články o nových trendech, změnách na trhu, inovacích i podnikatelských strategiích, které ovlivňují firmy i jednotlivce. Obsah propojuje ekonomické souvislosti s praktickým pohledem na to,...

Všechny články tohoto autora →
Byznys trendy
Další články z kategorie Podnikání
Zobrazit více
ZprávyEkonomikaPodnikání
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.