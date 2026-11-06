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Zapomenutý nájem za hrob může rodině přidělat starosti. Dluh automaticky na děti nepřechází

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Dennívýzva
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Nezaplacené nájemné za hrobové místo může rodinu překvapit i několik měsíců po pohřbu. Kdo ale musí dlužnou částku uhradit, závisí na tom, kdy závazek vznikl a kdo po zemřelém převzal nájem. Samotný fakt, že jde o syna nebo dceru původního nájemce, ještě neřeší otázku dědictví ani pokračování smlouvy.
Ilustrační obrázek.

Ilustrační obrázek.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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