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Místo kanceláře pole, místo porady sklizeň. České farmářky, které vědí, že venkov není romantická pohlednice

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Venkov na fotografiích voní čerstvým chlebem a rozkvetlou loukou. V reálném životě k němu patří účetnictví, počasí, které neposlouchá předpověď, a práce, již nelze vždy odložit na pondělí. Tři české farmářské příběhy ukazují, jak různě může vypadat cesta k vlastnímu hospodářství.
Místo kanceláře pole, místo porady sklizeň. České farmářky, které vědí, že venkov není romantická pohlednice

Místo kanceláře pole, místo porady sklizeň. České farmářky, které vědí, že venkov není romantická pohlednice

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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