Známá letecká společnost mění od listopadu podmínky. Mnoho cestujících se může dostat do problémů

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Známá letecká společnost mění od listopadu podmínky. Mnoho cestujících se může dostat do problémůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ryanair od úterý 10. listopadu 2026 posune konec letištního odbavení a odevzdání zavazadel na šedesát minut před plánovaným odletem. Dosavadní čtyřicetiminutová hranice se tím zkrátí o dalších dvacet minut. Změna se týká přepážek na letišti, nikoli prodloužení času pro odbavení přes internet. Cestující s kufrem do zavazadlového prostoru tak musí mít jeho předání hotové dříve než dosud.
Známá letecká společnost mění od listopadu podmínky. Mnoho cestujících se může dostat do problémůZdroj: Magnific
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 04.11.2026 07:14
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