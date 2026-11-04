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Známá letecká společnost mění od listopadu podmínky. Mnoho cestujících se může dostat do problémů

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Ryanair od úterý 10. listopadu 2026 posune konec letištního odbavení a odevzdání zavazadel na šedesát minut před plánovaným odletem. Dosavadní čtyřicetiminutová hranice se tím zkrátí o dalších dvacet minut. Změna se týká přepážek na letišti, nikoli prodloužení času pro odbavení přes internet. Cestující s kufrem do zavazadlového prostoru tak musí mít jeho předání hotové dříve než dosud.
Známá letecká společnost mění od listopadu podmínky. Mnoho cestujících se může dostat do problémů

Známá letecká společnost mění od listopadu podmínky. Mnoho cestujících se může dostat do problémů

Zdroj: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 07:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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