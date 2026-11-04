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Největší česká přehrada odhalila, co spolkla v roce 1958. Srdce Vltavy je vidět i z vesmíru

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Dennívýzva
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Na dně Lipna leží už desítky let staré koryto Vltavy, které má shora podobu srdce. Letos na podzim se jeho obrys znovu objevil, ale ze břehu ho celé neuvidíte. Nejlépe ho zachytilo oko, které obíhá Zemi vysoko nad Šumavou. Snímek z výšky téměř 800 kilometrů Srdce Vltavy je původní meandr řeky u osady Pihlov nedaleko […]
Největší česká přehrada odhalila, co spolkla v roce 1958. Srdce Vltavy je vidět i z vesmíru

Největší česká přehrada odhalila, co spolkla v roce 1958. Srdce Vltavy je vidět i z vesmíru

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 08:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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