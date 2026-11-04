Největší česká přehrada odhalila, co spolkla v roce 1958. Srdce Vltavy je vidět i z vesmíru

Na dně Lipna leží už desítky let staré koryto Vltavy, které má shora podobu srdce. Letos na podzim se jeho obrys znovu objevil, ale ze břehu ho celé neuvidíte. Nejlépe ho zachytilo oko, které obíhá Zemi vysoko nad Šumavou.
Snímek z výšky téměř 800 kilometrů
Srdce Vltavy je původní meandr řeky u osady Pihlov nedaleko Horní Plané. Řeka se tu stáčela do oblouku, který při pohledu shora připomíná srdce. Celý tvar dnes ukáže jen dron nebo družice. Z rozhledny uvidíte jen jeho část.
Letošní snímek pořídila evropská družice Sentinel-2 v pátek 16. října 2026 a zveřejnil ho Český hydrometeorologický ústav. Družice patří do programu Copernicus a krouží kolem Země po polární dráze ve výšce 786 kilometrů. Její nejostřejší snímky mají rozlišení 10 metrů. Drobné detaily na nich nerozeznáte, obrys velkého říčního oblouku ale ano.
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Lipno je největší vodní plocha a největší umělé jezero v Česku a rozkládá se na 4 870 hektarech, tedy téměř 50 kilometrech čtverečních. Meandr zmizel pod vodou při napouštění nádrže v roce 1958, kdy byla v červnu hotová hráz. S Lipnem se často pojí i rok 1959. V něm se rozběhla podzemní elektrárna Lipno I.
Voda tehdy nespolkla jen řeku. Na horním toku Vltavy zmizely pod vodou desítky lidských sídel. Část z nich byla prázdná už předtím, protože je vylidnil poválečný odsun německých obyvatel.
Obrys v tajícím ledu
Družice zachytily srdce už dřív, tehdy ale z úplně jiného důvodu. V březnu 2025 si meteorolog Tadeáš Gregor všiml jeho obrysu na snímcích ze Sentinelu. Led na hladině tehdy netál všude stejně a tvar meandru se v něm prokreslil. Obě pozorování se liší hlavně tím, co obrys odhalilo:
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Březen 2025 Říjen 2026 Proč byl tvar vidět nestejné tání ledu na hladině pokles vody v nádrži Kdo na snímek upozornil meteorolog Tadeáš Gregor ČHMÚ
Letos za to může dlouhé sucho. V říjnu 2026 byla hladina Lipna o více než tři metry pod běžnou úrovní a ve druhé polovině měsíce byl zásobní prostor zaplněný méně než z poloviny. Nad hladinou se meandr naposledy ukázal před více než 40 lety. Tentokrát ho odkryl sám nedostatek srážek, vodohospodáři hladinu záměrně nesnižovali.
Bahno srdce nezasypalo
Člověk by čekal, že za desítky let pod vodou staré koryto zmizí pod nánosy. Tým katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT pod vedením prof. Jiřího Cajthamla ho ale v roce 2021 změřil rybářským sonarem. Měření bylo součástí projektu o podobě Vltavy před vznikem kaskády, který v letech 2018 až 2022 podpořil program NAKI II ministerstva kultury. Spolupracovala na něm i Přírodovědecká fakulta UK.
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Ukázalo se, že tvar vydržel i po 63 letech pod hladinou. Koryto téměř přesně odpovídalo starým mapám, včetně malé tůně na východní straně, a usazený sediment ho nezakryl.
„Staré koryto je velmi dobře identifikovatelné a prakticky nezměněné,“ řekl v září 2021 pro Novinky.cz vedoucí týmu Jiří Cajthaml.
Kde srdce hledat
Kdo koncem října 2026 vystoupal na rozhlednu Dobrá Voda nad Horní Planou, viděl jen kus srdce. Celý obrys ukáže až pohled z dronu. Sucho odkrylo i násep staré železniční trati. Po něm se dá dojít na ostrovy Malý a Velký Tajvan. Hladina se ale mění, proto se před vycházkou po odkrytých místech řiďte pokyny správce nádrže.
Přečtěte si také: Španělský trik: kuličku z alobalu hází do pračky. Jaký má účinek a proč je užitečná Z rozhledny u Lipna uvidíte jen kus srdce, celý obrys ukáže až pohled z dronu. Ilustrační foto. Zdroj: winter visual / Pexels.
Kdo chce vidět, jak meandr a zatopené vesnice vypadaly dřív, může zajít do infocentra v Horní Plané. Od 7. října 2026 tam vystavují historické fotografie Fotoateliéru Seidel a mezi nimi i snímky Srdce Vltavy.
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/pocasi-srdce-vltavy-je-videt-az-z-vesmiru-40603984, https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-srdce-vltavy-tluce-i-pod-hladinou-lipna-zjistil-pruzkum-40371436, https://cnn.iprima.cz/lipno-kvuli-suchu-ukazuje-skrytou-tvar-unikatni-vyhled-laka-stovky-lidi-525231, https://english.radio.cz/heart-vltava-reappears-satellite-images-reveal-hidden-meander-beneath-melting-8847461, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2893787, https://www.fsv.cvut.cz/the-vltava-rivers-heart/?lang=en, https://encyklopedie.ckrumlov.cz/en/region_histor_stlipr/, https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/rok-lipna-odstartovala-minivernisaz.-vodni-dilo-elektrarna-a-lodni-doprava-na-jezere-slavi-60-let-56699, https://www.cez.cz/nextcez/cs/o-cez/vyrobni-zdroje/obnovitelne-zdroje/voda/vodni-elektrarny/ceska-republika/lipno-58166, https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-2/Facts_and_figures, https://www.expats.cz/czech-news/article/19th-century-cemetery-uncovered-in-czech-lake-due-to-low-water-levels, https://magazin.aktualne.cz/ze-dna-lipna-se-vynoril-prizrak-stare-sumavy-lide-ho-na-vlastni-oci-videli-naposledy-pred-40-lety/r~aaa290e08624ebe6ed1b4ef8f96f7c1e/