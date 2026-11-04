Levná káva ze supermarketu chutná hořce? Stačí do ní špetka věci, kterou má doma každý Čech

Ráno nasypete do konvice kávu z nejlevnějšího balíku, zalijete ji a po prvním doušku se zašklebíte. Hořkost drží na jazyku ještě dlouho po polknutí. Mnoho lidí ji svádí na kofein, ten ale nese jen menší díl viny. Na zbytek vyzrajete věcí, kterou máte v kuchyni na dosah ruky.
Na hořkost platí obyčejná sůl
Do hrnku s hořkou kávou stačí přidat nepatrnou špetku kuchyňské soli. Slánka u kávovaru vypadá na první pohled jako omyl při úklidu linky. Ostrá hořkost ale po soli ustoupí a víc vynikne přirozená sladkost kávy. Slané pachuti se bát nemusíte, když to s dávkou nepřeženete.
Solená káva navíc nevznikla na sociálních sítích. V severní Skandinávii nebo v Turecku se káva solí už dlouho.
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Trik se hodí na tmavě pražené směsi, robustu a levnější kávu. U kvalitní světle pražené výběrové kávy sůl raději vynechte, protože může překrýt její jemné ovocné nebo květinové tóny.
Hořkost se rodí v pražírně
Podle výzkumu týmu Thomase Hofmanna z Technické univerzity v Mnichově, který vědci představili v srpnu 2007, má kofein na hořké chuti kávy podíl jen asi 15 %. Většinu obstarávají laktony kyseliny chlorogenové a fenylindany. V zelených zrnech je nenajdete, vytvoří se až při pražení.
Při tmavém pražení se laktony rozpadají na fenylindany, které chutnají drsněji a déle doznívají. Čím déle a silněji se zrna praží, tím je káva hořčí. Levnější směsi bývají často pražené dotmava a obsahují robustu. Ta má hořčejší, dřevitější chuť a zhruba dvojnásobek kofeinu než arabika, pěstuje se ale snáz a je levnější, takže výrobcům snižuje náklady.
Přečtěte si také: Rakušané skupují tyhle skleněné dózy z ČSSR. V Česku stojí zaprášené ve spíži Čím déle a tmavěji se zrna praží, tím hořčeji káva v hrnku chutná. Ilustrační foto. Zdroj: Andrew Neel / Pexels.
Kus hořkosti si přidáte i doma. K přeextrahované, spálené chuti vede:
příliš horká voda, příliš dlouhé spaření, nevhodně namletá káva. Co se děje v chuťových receptorech
Vědci z amerického Monell Chemical Senses Center popsali ve studiích v časopisech Nature v roce 1997 a Chimia v roce 2001, že sodné ionty ze soli tlumí vnímání hořkosti už v ústech, na úrovni chuťového systému. Účinek tedy nestojí jen na sugesci.
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Sůl přitom potlačí nepříjemnou hořkost výrazněji než příjemnou sladkost. Sladké tóny proto vyniknou a káva působí vyváženěji. Studie z roku 2001 ukázala, že účinek je vázaný na sodík, protože chlorid draselný hořkost netlumil. U různých hořkých látek se navíc liší a u některých se neprojeví vůbec. Chemicky zůstává káva stejná jako předtím. Kdyby ji někdo poslal do laboratoře, hořkých látek by v ní naměřil stejně a rozdíl je jen v signálu, který jazyk pošle do mozku.
Jak kávu osolit a nepřesolit
Sůl můžete přimíchat do mleté kávy před spařením, nebo ji dát až do hotového šálku. Odborníci se neshodují, který způsob je lepší. V šálku ale dávku snáz doladíte postupně:
Uvařte kávu jako obvykle a ochutnejte ji. Přidejte opravdu nepatrnou špetku soli a zamíchejte. Znovu ochutnejte a teprve potom případně přidejte pár dalších zrníček. Přečtěte si také: Kdo má v kredenci tenhle skleněný pekáč z ČSSR, ať ho nedává do sběru. Sběratelé za něj nabízejí až 399 Kč
Sůl nemá být v kávě vůbec cítit. Jakmile zaznamenáte slanou pachuť, je přesoleno a přebytek už z hrnku nedostanete.
Pár zrníček stačí i kvůli zdraví. Světová zdravotnická organizace doporučuje dospělým méně než 5 g soli denně, tedy méně než 2 000 mg sodíku. Orientační přepočet pro představu, nikoli doporučená dávka: kdyby špetka vážila 0,2 g, obsahovala by 80 mg sodíku, což jsou 4 % denního limitu WHO. Sčítá se ale s ostatní solí, kterou za den sníte. Vysoký příjem sodíku zvyšuje krevní tlak a riziko nemocí srdce, cév i ledvin. Kdo má vysoký tlak, nemoc ledvin nebo drží dietu s omezením soli, měl by se o solení kávy nejdřív poradit s lékařem.
Když hořkne každý šálek
Sůl je nouzová oprava pro jednotlivý hrnek. Hořké látky z kávy nezmizí, jen je jazyk na chvíli vnímá slaběji. Když se stejná pachuť vrací den co den, příčinu je potřeba hledat jinde.
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Nejdřív zkontrolujte teplotu vody, dobu spaření a mletí. Pokud ani potom hořkost nepoleví, zkuste balík se světlejším pražením nebo s vyšším podílem arabiky.
Zdroje: https://perfectdailygrind.com/2021/03/exploring-the-science-behind-adding-salt-to-coffee/, https://chimia.ch/chimia/article/view/2001_441, https://www.nature.com/articles/42388, https://www.livescience.com/9514-chemists-find-coffee-bitter.html, https://eurozpravy.cz/magazin/cukr-a-mleko-do-kavy-nahradte-to-soli-tvrdi-experti.520489cf, https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/novinky/svet-kavy/kavove-zrna, https://www.gourmetkava.cz/blog/clanky-o-kave/srovnani-arabica-vs-robusta, https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/novinky/svet-kavy/skvela-chut-kavy/sparovani, https://chowhound.com/1558347/why-add-salt-to-coffee, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/salt-reduction, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/do-kavy-patri-vic-nez-cukr-mleko-jedna-necekana-prisada-potlaci-horkost-dalsi-zmeni