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Levná káva ze supermarketu chutná hořce? Stačí do ní špetka věci, kterou má doma každý Čech

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Ráno nasypete do konvice kávu z nejlevnějšího balíku, zalijete ji a po prvním doušku se zašklebíte. Hořkost drží na jazyku ještě dlouho po polknutí. Mnoho lidí ji svádí na kofein,...
Levná káva ze supermarketu chutná hořce? Stačí do ní špetka věci, kterou má doma každý Čech

Levná káva ze supermarketu chutná hořce? Stačí do ní špetka věci, kterou má doma každý Čech

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 08:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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