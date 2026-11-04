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Liberečtí kriminalisté pátrají po uprchlém vězni. Nesnažte se ho zadržet, varují

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Liberečtí policisté vyhlásili celostátní pátrání po 39letém vězni, který v neděli 1. listopadu utekl z pracoviště v ulici České Mládeže v Liberci. Může se pohybovat kdekoliv v regionu. Pokud muže spatříte, v žádném případě se ho nesnažte sami zadržet a ihned volejte tísňovou linku 158.
Liberečtí kriminalisté pátrají po uprchlém vězni. Nesnažte se ho zadržet, varují

Liberečtí kriminalisté pátrají po uprchlém vězni. Nesnažte se ho zadržet, varují

Zdroj: Policie ČR, koláž Liberecká Drbna
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 07:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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