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Pod Evropou se pravděpodobně nachází další kontinent. Je obrovský a neprobádaný

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Dennívýzva
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Geologové objevili pod Středomořím ztracený kontinent, který před 100 miliony lety zmizel v zemském plášti. Jeho zbytky dnes tvoří Alpy i řecké chrámy.
Pod Evropou se pravděpodobně nachází další kontinent. Je obrovský a neprobádaný

Pod Evropou se pravděpodobně nachází další kontinent. Je obrovský a neprobádaný

Zdroj: pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 07:30

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