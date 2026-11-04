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Češi dělají s hlavicí na radiátoru 1 chybu. Byt přetopí a účet zvednou i o 6 %

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Je mrazivý večer, vracíte se domů a v obývacím pokoji je chladno. […]
Češi dělají s hlavicí na radiátoru 1 chybu. Byt přetopí a účet zvednou i o 6 %

Češi dělají s hlavicí na radiátoru 1 chybu. Byt přetopí a účet zvednou i o 6 %

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 08:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

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