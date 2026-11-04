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Kvůli názvu film skončil u soudu a hlavní hvězdě chodily výhrůžky smrtí. Nový thriller Netflixu nakonec přes to vyšel, jen pod novým jménem

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Zkorumpovaný policista, zraněná dívka vyhozená z jedoucího auta a jediná noc v Dillí, během které se všechno zamotá. Tak zní zápletka filmu, který se v Indii stal kauzou dávno před premiérou. Původní název Ghooskhor Pandat, volně přeloženo úplatný kněz, pobouřil část veřejnosti a projekt skončil u p
Kvůli názvu film skončil u soudu a hlavní hvězdě chodily výhrůžky smrtí. Nový thriller Netflixu nakonec přes to vyšel, jen pod novým jménem

Kvůli názvu film skončil u soudu a hlavní hvězdě chodily výhrůžky smrtí. Nový thriller Netflixu nakonec přes to vyšel, jen pod novým jménem

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 08:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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