Kvůli názvu film skončil u soudu a hlavní hvězdě chodily výhrůžky smrtí. Nový thriller Netflixu nakonec přes to vyšel, jen pod novým jménem

Netflix vydal indický
kriminální thriller Osudná noc (Gajab Raat) ve čtvrtek 23. října a je k vidění i v Česku. Film produkoval Neeraj Pandey a režijně ho podepsal debutant Ritesh Shah, dosud známý jako scenárista.
Pandey se s hlavní hvězdou Manojem Bajpayeem po téměř deseti letech znovu sešel. Čeští diváci můžou Bajpayeeho znát z gangsterské ságy
Gangs of Wasseypur, která má na Kinoboxu 68 %.
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Bajpayee hraje Ajaye, zkorumpovaného policistu z Dillí, pro kterého jsou úplatky běžnou součástí služby. Jednu noc ale k sobě dostane případ těžce zraněné mladé ženy, kterou někdo vyhodil z jedoucího auta. Najednou se k ní chce dostat sociální pracovnice i vyšetřovatelé z federálních úřadů a Ajay ji nikomu vydat nechce, i když ne úplně z čistých pohnutek.
Celý děj se odehraje během jediné noci.
„Napětí vychází stejně tak z morálních dilemat postav jako z událostí, které se během noci odvíjejí,“ řekl k filmu Pandey. Vedle Bajpayeeho hrají Divya Dutta, Nushrratt Bharuccha, Saqib Saleem nebo Akshay Oberoi.
Policie, soudy a výhrůžky
Potíže začaly v únoru, krátce poté, co Netflix film oznámil. Část veřejnosti ve slově pandat viděla narážku na bráhmany, tradičně kněžskou kastu, a spojení s úplatky brala jako urážku. Podle serveru
Gulf News kvůli tomu na policejní stanici v Lakhnaú podali trestní oznámení na tvůrce, podle kterého měl film urážet náboženské cítění.
Indická vláda pak podle webu
What's on Netflix nařídila stáhnout teaser i další propagační materiály. Netflix film vyřadil z nabídky a před soudem v Dillí slíbil, že název změní. Nejvyšší soud Indie následně zamítl návrh na zákaz premiéry, když Pandey čestným prohlášením potvrdil, že původní název i propagace jsou stažené.
Nejvíc to ale schytal hlavní představitel. Bajpayee v červnu prozradil, že jemu i jeho rodině chodily výhrůžky smrtí a urážky mířily i na jeho manželku a dceru. Ptal se, jak může být v pořádku někomu vyhrožovat kvůli názvu filmu.
Pandey se omluvil s tím, že chápe, že název některé diváky ranil, a pandat měl být jen hovorová přezdívka smyšlené postavy. Bajpayee podle magazínu
The Week dodal, že film nemá představovat žádnou kastu, náboženství ani komunitu. Nový název, který znamená zhruba neobyčejná noc, tvůrci odhalili 14. října spolu s trailerem.
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První indické recenze jsou rozpačité. Rahul Desai z magazínu
The Hollywood Reporter India chválí hlavně Bajpayeeho, který podle něj „dokáže jen čelem přehrát půlku branže“. Režisérovi ale vyčítá přehnaně efektní styl s neustále se hýbající kamerou a zpomalenými záběry a podle něj by filmu slušelo o půl hodiny méně.
Web
Scroll oceňuje černý humor, se kterým film ukazuje všudypřítomnou korupci v Dillí, i tempo příběhu odehraného za jedinou noc. Rozuzlení ale podle něj po dlouhém napětí působí obyčejně a moc uvěřitelně nevyzní.
Podle nás je Osudná noc zajímavá hlavně jako ukázka toho, jak citlivé může být v Indii jediné slovo na plakátu. Kdo má rád špinavé policejní thrillery, může filmu dát šanci kvůli samotnému Bajpayeemu.
Indický thriller Osudná noc najdete na Netflixu od čtvrtka 23. října s českými titulky.
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