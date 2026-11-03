Velká revoluce pro doručování balíků. Uložení si můžete prodloužit, má to však jeden háček

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Velká revoluce pro doručování balíků. Uložení si můžete prodloužit, má to však jeden háčekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Balík v boxu může počkat déle, další čas ale nemusí být zdarma. PPL umožňuje prodloužit uložení o dva, čtyři nebo šest dní, přičemž nejdelší z těchto voleb stojí 49 korun. Nabídka se vztahuje na vlastní PPL boxy. U jiného dopravce nebo jinak označeného výdejního místa mohou platit odlišné lhůty i způsob prodloužení.
Velká revoluce pro doručování balíků. Uložení si můžete prodloužit, má to však jeden háčekZdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 03.11.2026 11:26
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