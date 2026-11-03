Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Velká revoluce pro doručování balíků. Uložení si můžete prodloužit, má to však jeden háček

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Balík v boxu může počkat déle, další čas ale nemusí být zdarma. PPL umožňuje prodloužit uložení o dva, čtyři nebo šest dní, přičemž nejdelší z těchto voleb stojí 49 korun. Nabídka se vztahuje na vlastní PPL boxy. U jiného dopravce nebo jinak označeného výdejního místa mohou platit odlišné lhůty i způsob prodloužení.
Velká revoluce pro doručování balíků. Uložení si můžete prodloužit, má to však jeden háček

Velká revoluce pro doručování balíků. Uložení si můžete prodloužit, má to však jeden háček

Zdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 11:26

Reklama
Další články z EXTRAINFO.cz
Desítky let manželství vdovský důchod nezvýší. O částce rozhoduje něco jiného
Desítky let manželství vdovský důchod nezvýší. O částce rozhoduje něco jiného
Vzala prázdnou zavařovací sklenici a několik větviček. Vytvořila důstojnou dekoraci, za kterou nemusí utrácet v květinářství
Vzala prázdnou zavařovací sklenici a několik větviček. Vytvořila důstojnou dekoraci, za kterou nemusí utrácet v květinářství

Prázdná zavařovací sklenice, několik větviček chvojí a drobné přírodní ozdoby mohou posloužit k výrobě...

Vzala starý hrnek po babičce a připevnila ho k talířku. Vznikla z něj zimní vychytávka, kterou ocení i ptáci
Vzala starý hrnek po babičce a připevnila ho k talířku. Vznikla z něj zimní vychytávka, kterou ocení i ptáci

Starý porcelánový hrneček, který už roky leží zapomenutý ve skříni, může dostat úplně nové využití. Stačí k...

Přidávat topení někdy nestačí. Problémy s vytápěním bytu lidé podceňují, často opakují stejnou chybu
Přidávat topení někdy nestačí. Problémy s vytápěním bytu lidé podceňují, často opakují stejnou chybu

Studená ložnice nemusí znamenat, že kotel nezvládá vytopit byt. O přísunu tepla může rozhodovat termostat v...

Na faktuře přeplatek, na účtu nic. Peníze za elektřinu mohou skončit jinde
Na faktuře přeplatek, na účtu nic. Peníze za elektřinu mohou skončit jinde

Přeplatek ve vyúčtování elektřiny ještě neznamená, že stejná částka během několika dnů přistane na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

Všechny články tohoto autora →
EXTRAINFO.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.