Cizince Romana Romana hledá policie. Okrádal lidi a peníze prosázel

Cizince Romana Romana hledá policie. Okrádal lidi a peníze prosázelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Cizince Romana Romana hledá policie. Okrádal lidi a peníze prosázelZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 04.11.2026 07:31
Tisíce lidí zaplnily spodní část Václavského náměstí, přišly na demonstraci proti změně financování České...
Policisté hledají nebezpečného recidivistu, který trestnou činnost páchá hlavně v Praze a Středočeském...
Tam, kde se běžně pohybují stovky lidí, je dnes prázdno. Ve velíně zpravodajství České televize sedí jen...
Městská policie pořídila dva nové elektromobily, vozy Škoda Enyaq. Dohromady vyšly na 2,3 milionu a využijí...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
- Natáčení seriálu podle Brownovy knihy komplikuje pohyb po Praze
- Českou televizi a rozhlas na Václaváku podpořily tisíce lidí, Klempíře vyzvaly k demisi
- Policisté pátrají po nebezpečném recidivistovi. Prozradí ho velké tetování na krku
- Prázdné židle i chodby, reprízy pořadů. Jak to funguje v televizi během stávky