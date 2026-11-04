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Cizince Romana Romana hledá policie. Okrádal lidi a peníze prosázel

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Dennívýzva
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Pražští policisté pátrají po čtyřiadvacetiletém Ukrajinci, který přes podvodné stránky okrádal lidi. Peníze pak vkládal třeba na účet u sázkové kanceláře. Celkem si tak přišel na skoro 400 tisíc.
Cizince Romana Romana hledá policie. Okrádal lidi a peníze prosázel

Cizince Romana Romana hledá policie. Okrádal lidi a peníze prosázel

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 07:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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