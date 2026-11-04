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Zapiekanka: polský street food vznikl ještě „za totáče“, ale utlouct se po něm můžeme dodneška

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Dennívýzva
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Když se řekne polské pouliční jídlo, možná vás jako první napadne klobása nebo pierogi. Jenže v Polsku mají ještě jednu pochoutku, která si získala srdce místních i turistů. 
zapiekanka – úvodní

zapiekanka – úvodní

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 04.11.2026 07:00

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