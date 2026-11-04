Zapiekanka: polský street food vznikl ještě „za totáče“, ale utlouct se po něm můžeme dodneška

O zapiekanky s nejrůznějšími ingrediencemi nebývá nouze třeba na polských vánočních trzích.
Když se řekne polské pouliční jídlo, možná vás jako první napadne klobása nebo pierogi. Jenže v Polsku mají ještě jednu pochoutku, která si získala srdce místních i turistů.
Řeč je o zapiekance. Obrovské bagetě, která je zapečená s houbami, sýrem a kečupem. Na první pohled obyčejná svačina, ale opak je pravdou. Nese s sebou zajímavý příběh a vznikla v době, kdy vůbec nebylo jednoduché sehnat kvalitní suroviny.
Její příběh má však blýskavý happy end. Z nenápadné chudé příbuzné se postupně stal
jeden z nejznámějších symbolů polského street foodu a v Polsku není rodák, který by ji neznal. Co je zapiekanka? Kde se vzala? Zajímavosti, které překvapí Recept na pravou polskou zapiekanku Co je zapiekanka? Zapiekanka je polské pouliční jídlo, které připomíná hot dog nebo prazvláštní sendvič. Možná trochu i nuznou a improvizovanou pizzu na bagetě. Základem je delší bagetka rozkrojená podélně na dvě poloviny, na které se rozprostřou osmažené žampiony s cibulí, přidá se nastrouhaný sýr a všechno se zapeče. Typický je pro ni rozpuštěný sýr a příjemně křupavý povrch. Paletu chutí uzavírá kečup, případně další omáčky.
Klasická zapiekanka bývá celkem jednoduchá a žaludkům místních i turistů přijde velmi vděčná.
Žádná přehlídka záhadných ingrediencí se u ní nekoná a složitá příprava se jí taky netýká ani v nejmenším. Jde zkrátka o teplé, syté jídlo, které si můžete vzít do ruky a sníst prakticky kdekoliv. A pokud si objednáte pořádnou porci, počítejte s tím, že o oběd máte vystaráno.
Název
zapiekanka pochází z polského slovesa zapiekać, tedy zapékat. V polštině se toto slovo používá i pro další pokrmy připravované v troubě, například různé zapečené směsi. Když ale Poláci mluví o zapiekance jako o street foodu, většinou mají na mysli právě tuhle bagetu s houbami a sýrem. Kde se vzala?
Příběh zapiekanky se začal psát
v Polsku na začátku 70. let. Tedy v době, kdy se tamní život pomalu měnil, a lidé se začínali seznamovat s potravinami, které pro ně do té doby nebyly úplně běžné. Jednou z nich byla i francouzská bageta. Do Polska se dostala díky licenci na její výrobu, kterou tehdejší politický představitel Edward Gierek získal od Francouzů.
Na první pohled přitom o žádný velký gastronomický objev nešlo. Dlouhé pečivo se rozřízlo, naplnilo tím, co bylo dostupné, a dalo se zapéct. Nejčastěji se používaly
žampiony, cibule, sýr a rajčatová omáčka, která připomínala kečup. Maso, tehdy často nedostatkové, nebylo potřeba. Žampiony sytou chuť hravě zasuplovaly a spolu s rozpuštěným sýrem proměnily obyčejnou bagetu v teplé jídlo, které se dalo připravit rychle i lidé ho mohli jíst přímo na ulici.
Zapiekanka tak vznikla v době, kdy se
polská kuchyně musela přizpůsobovat možnostem tehdejšího trhu. Sedmdesátá léta bývají spojována s určitou hospodářskou otevřeností a rozvojem drobného občerstvení. Vedle tradičních podniků začaly vznikat malé bary a stánky, kde se prodávaly jednoduché pokrmy inspirované zahraničními chutěmi. Zapiekanka do této atmosféry zapadla naprosto přirozeně, a protože byla levná, vydatná a bez problémů se dala vzít kamkoliv s sebou, zabodovala víceméně okamžitě.
V 80. letech už na ni lidé chodili běžně a její obliba překvapivě pokračovala i v době, kdy se v Polsku začaly objevovat
další možnosti rychlého stravování. Až po roce 1989 ustoupila do pozadí, protože na trhu přibyly nové zahraniční řetězce a jiné druhy fast foodu, které tuhle prostou dobrůtku válcovaly. Zapiekanka se ale udržela a nikdy nezmizela úplně. Součástí vzpomínek na polské ulice zůstala, a později se dokonce vrátila jako oblíbená klasika, kterou si dnes můžete dát v tradiční podobě i s modernějšími náplněmi.
Jedním z míst, kde její příběh pokračuje dodnes, je
krakovská čtvrť Kazimierz. Na náměstí Plac Nowy se zapiekanka stala téměř povinnou zastávkou. Pro mladé, staré, místní i návštěvníky. I přesto, že se z původně jednoduché bagety postupně vyvinula nabídka mnoha variant, si klasika s houbami, sýrem a kečupem svoje místo střeží pečlivě. O zapiekanky s nejrůznějšími ingrediencemi nebývá nouze třeba na polských vánočních trzích. Socialistická pizza a legendární Endzior
Zapiekanka není bohatá jen na historii, ale taky co do zajímavostí. Je třeba spojená
s polským socialismem, nedostatkem masa, legendárními stánky i nočním životem Krakova. A kolem některých míst, kde se prodává, se postupně vytvořily takové historky, na které místní s úsměvem na rtu vzpomínají dodnes. Žampiony nebyly jen náhradou za maso. Po osmažení s cibulí získaly výraznou chuť a staly se jednou z nejcharakterističtějších ingrediencí zapiekanky vůbec. Zapiekanka se někdy označuje jako socialistická pizza. Přezdívku získala díky podobnému způsobu přípravy, ale je pravda, že její chuť i historie jsou svébytné. Tzv. malá gastronomie se začala v 70. letech nejvíce rozvíjet právě v Polsku. V Krakově se zapiekanka pojí mimo jiné s legendárním podnikem Endzior. Jeho provozovatel Andrzej Kamiński patřil k výrazným postavám místní gastronomické scény. Endzior měl pověst štědrého hostitele. Podle vzpomínek místních někdy nechával najíst i lidi, kteří zrovna neměli peníze. Zapiekanka tu v roce 2004 údajně stála čtyři zloté. Tato vzpomínka tak ukazuje, jak dostupným občerstvením tehdy byla. Dnešní zapiekanky už maso obsahovat mohou a mnohdy taky obsahují. Běžně se přidává šunka, salám nebo kuřecí maso. Každý stánek může mít a často taky má vlastní recept. Rozdíly se týkají nejen náplně, ale i velikosti bagety, množství sýra a použitých omáček. V březnu 2024 připravili ve Varšavě u legendárního baru Lussi zapiekanku dlouhou 121,7 metru, čímž byl dosavadní rekord 108 metrů překonán. Použilo se 240 baget, 120 kilogramů sýra a 120 kilogramů žampionů. Hotové občerstvení pak připadlo lidem v nouzi i návštěvníkům akce. Recept na pravou polskou zapiekanku
Že zrovna nemáte cestu do Polska? Nevadí. Udělejte si oblíbený
polský street food doma v kuchyni. Stačí vám k tomu křupavá bageta, voňavé žampiony a pořádná porce rozpečeného sýra. Friťák ale pro tento recept nechte ladem, zapiekanka se totiž připravuje v troubě. Co potřebujete: velkou bagetu, 250 g žampionů, menší cibuli, 150 g goudy nebo eidamu, lžíci másla nebo oleje, kečup, sůl a černý pepř Jak na to? Žampiony očistěte a nakrájejte na menší kousky. Cibuli oloupejte a nasekejte nadrobno. Na pánvi rozehřejte máslo nebo olej, přidejte cibuli a nechte ji zesklovatět. Potom přisypte žampiony, osolte, opepřete a opékejte, dokud se z nich neodpaří přebytečná voda a nezačnou zlátnout. Bagetu teď podélně rozřízněte na dvě poloviny a položte na plech vyložený pečicím papírem. Na obě části rozdělte houbovou směs a bohatě ji zasypte nastrouhaným sýrem. Pečte v troubě předehřáté na 200 °C přibližně 8 až 12 minut, dokud se sýr nerozpustí a okraje bagety nebudou křupavé. Hotovou zapiekanku přelijte kečupem a podávejte ještě teplou.
Ať už si při své příští návštěvě Krakova zajdete na zapiekanku do některého z pouličních stánků, nebo si tuhle polskou klasiku připravíte doma, jedno je jisté. Křupavá bageta s houbami, sýrem a kečupem je jednoduché občerstvení, které si zamilujete hned po prvním soustu.
Ochutnali jste už někdy zapiekanku? A které polské jídlo máte nejradši? Dejte nám vědět v diskuzi pod článkem! Použité zdroje: estravenka.cz/up-kulinarska-inspirace-na-vikend-zapiekanka-tradicni-polsky-street-food-nadchne-milovniky-hub-i-kecupu/ stream.cz/varime-svetove/tip-na-uzasnou-rychlou-veceri-zapekanky-si-zamilujete-na-vsechny-zpusoby-64272083 mujrozhlas.cz/zapisnik-zahranicnich-zpravodaju/zapiekanka-je-osvedceny-polsky-recept-na-horecku-sobotni-noci leckerschmecker.me/zapiekanki-a-a-streetfood/63743511524391 picantecooking.com/uk/recipe/polska-zapikanka-zapiekanka