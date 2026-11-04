Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Dřevoplastová terasa nemusí potřebovat nátěr. Jednu podzimní práci ale přeskočit nelze, kdo udělá chybu, bude litovat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dřevoplastová terasa může ušetřit pravidelné natírání, bez péče se však neobejde. Spadané listí a nečistoty mezi prkny je potřeba odstranit, aby z plochy odtékala voda a konstrukce mohla větrat. Právě podzim je proto vhodnou chvílí zkontrolovat nejen vzhled povrchu, ale také zanesené spáry. Ani dlouhá záruka na materiál neznamená, že výrobce zaplatí každou opravu hotové terasy.
Dřevoplastová terasa nemusí potřebovat nátěr. Jednu podzimní práci ale přeskočit nelze, kdo udělá chybu, bude litovat

Dřevoplastová terasa nemusí potřebovat nátěr. Jednu podzimní práci ale přeskočit nelze, kdo udělá chybu, bude litovat

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 07:17

Reklama
Další články z EXTRAINFO.cz
Známá letecká společnost mění od listopadu podmínky. Mnoho cestujících se může dostat do problémů
Známá letecká společnost mění od listopadu podmínky. Mnoho cestujících se může dostat do problémů
Túje nejsou jediná možnost. Tenhle živý plot dobře snáší řez, v zimě ale překvapí
Túje nejsou jediná možnost. Tenhle živý plot dobře snáší řez, v zimě ale překvapí

Ptačí zob obecný může vytvořit hustý živý plot a dobře snáší pravidelné stříhání. Na rozdíl od tújí však...

Na obalu salámu může být přes 100 gramů masa. Ve skutečnosti ale zákazníci netuší, co přesně kupují
Na obalu salámu může být přes 100 gramů masa. Ve skutečnosti ale zákazníci netuší, co přesně kupují

Údaj přes sto gramů masa na sto gramů salámu nemusí být chyba ani reklamní trik. U výrobků, které během...

Levnější metr dřeva může topení prodražit. Před nákupem rozhodují dva údaje, které lidé podceňují
Levnější metr dřeva může topení prodražit. Před nákupem rozhodují dva údaje, které lidé podceňují

Levnější metr dřeva nemusí znamenat levnější topení. Při nákupu záleží na tom, kolik skutečné dřevní hmoty...

Velká revoluce pro doručování balíků. Uložení si můžete prodloužit, má to však jeden háček
Velká revoluce pro doručování balíků. Uložení si můžete prodloužit, má to však jeden háček

Balík v boxu může počkat déle, další čas ale nemusí být zdarma. PPL umožňuje prodloužit uložení o dva,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

Všechny články tohoto autora →
EXTRAINFO.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.