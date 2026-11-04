Drůbeží játra nemusíte připravovat jen na cibulce. Na roštu chutnají skvěle a jejich úprava je snadná

Když potřebuji dostat večeři na stůl rychle a nechci stát celý večer u plotny, drůbeží játra na roštu beru jako jistotu. Za pár minut jsou hotová, stačí k nim cibule, sádlo, sůl a pepř a chuťově jsou úplně jinde než obyčejná dušená játra na cibulce. Nejčastěji k nim peču hranolky z trouby. Než dojdou, játra už bývají odstavená bokem a doma se teprve začíná scházet ke stolu.
Žádné marinování, žádná
, žádné velké nádobí kolem. Když v obchodě natrefíte na omáčka kuřecí, krůtí nebo kachní játra, vezměte ta, která máte radši, případně ta, která zrovna jsou. U nás nejčastěji končí na pánvi kuřecí a krůtí. Kachní beru skoro automaticky, když je vidím, protože v pultu nebývají pokaždé. Hlavní je nenechat je na ohni zbytečně dlouho. Játra mají zůstat uvnitř šťavnatá, jinak se během chvilky změní v suché drobivé sousto.
Můj tip: Do jater při opékání moc nešťouchám. Spíš je jen posunu vařečkou sem a tam, aby se obalila cibulí a tukem. Lépe drží tvar a na talíři pak nevypadají jako směs, která se po cestě rozpadla. Proč mají játra na roštu tak oddané příznivce
Játra na roštu si u nás pořád nesou trochu
retro pověst. V rychlých receptech i krátkých videích často končí na talíři s hranolky a , přesně v duchu starších hospodských lístků. Podobně je dnes ukazují i receptové profily na sociálních sítích. Běžně se tam pracuje s dávkou okolo tatarkou 1 kilogramu jater na 5 porcí, trochou oleje nebo másla a jednoduchým dochucením solí a pepřem. Recept na rychlá drůbeží játra na roštu
Doba přípravy: 10 minut Příprava přílohy: 25 až 35 minut podle typu hranolek Počet porcí: 3 až 4 porce Ingredience pro přípravu 700 g drůbežích jater 1 ks větší cibule 1 lžíce sádla 1 lžíce oleje, pokud je potřeba 1 lžička soli 1/2 lžičky čerstvě mletého černého pepře 800 g bramborových hranolků do trouby nebo domácích syrových brambor podle chuti tatarská omáčka k podávání Postup přípravy bleskových drůbežích jater z roštu
1. Začněte
přílohou. Pokud děláte hranolky v troubě, rozehřejte ji na 200 °C a pečte je podle druhu zhruba 25 až 35 minut. Játra budou hotová mnohem dřív, takže opačný postup většinou znamená jen to, že budou zbytečně stát stranou.
2.
Drůbeží játra očistěte, odstraňte případné blanky a větší kusy překrojte napůl. Jestli je oplachujete, pořádně je potom osušte papírovou utěrkou. Mokrá játra se na pánvi nezačnou hezky opékat, spíš pustí vodu a dusí se.
3.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na tenčí půlměsíčky nebo menší proužky. Do širší pánve, případně do woku, dejte sádlo a nechte ho rozpustit a dobře rozehřát.
4. Na horkém
sádle opečte cibuli dozlatova. Černá být nesmí, byla by hořká, ale barvu potřebuje. Jen zesklovatělá cibule nedá jídlu tu správnou výraznost.
5. K opečené cibuli přidejte
očištěná játra. Rovnou je osolte a opepřete a jen zlehka promíchejte vařečkou. Není potřeba s nimi prudce míchat, kousky by se zbytečně potrhaly.
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6. Játra opékejte na středně silném až silnějším plameni asi
6 až 10 minut, podle velikosti jednotlivých kusů. Jakmile chytí barvu, jeden kousek rozkrojte. Střed má být růžový a šťavnatý, ale ne krvavý.
7. Pokud pustí víc šťávy, nechte ji krátce odpařit. Nejde o klasická dušená játra na cibulce, výsledkem mají být spíš
opečená a šťavnatá játra s cibulí.
8. Hotová
játra na roštu rozdělte na talíře, případně je ještě podle chuti osolte a opepřete, přidejte upečené hranolky a klidně i trochu tatarské omáčky. Jezte je hned, dokud jsou měkká. V lednici do druhého dne vydrží, ale upřímně, čerstvě opečená jsou nejlepší. Foto: Cooky.cz, Játra vždycky solte teprve na talíři. Rady tipy zkušené hospodyňky U kachních nebo krůtích jater počítejte s většími kousky. Nejjednodušší kontrola je pořád stejná: jeden kus rozkrojit a podívat se dovnitř. Cibuli nechte chvíli pracovat. Když zůstane jen zesklovatělá, chuť nebude tak plná. Kdo nemá chuť na hranolky, může připravit dušenou rýži. K játrům na roštu se dává často a sedí k nim bez potíží. Na opékání se hodí wok nebo širší pánev. Játra v nich neleží namačkaná na sobě a lépe se zatáhnou.
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