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Zimní pneumatiky: Kdy jsou povinné a co hrozí bez nich?

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Dennívýzva
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Od listopadu platí za zimních podmínek povinnost zimních pneumatik. Nestačí ale jen přezout, důležitá je i hloubka dezénu. Jaké hrozí pokuty, kdy obstojí celoroční pneumatiky a co při nehodě řeší pojišťovna?
Zimni_pneu_Adobe_Stock.jpg

Zimni_pneu_Adobe_Stock.jpg

Zdroj: Adobe Stock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.11.2026 10:41

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