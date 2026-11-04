Zimní pneumatiky: Kdy jsou povinné a co hrozí bez nich?

Kdy jsou zimní pneumatiky povinné?
S příchodem listopadu začalo období, kdy musí řidiči za určitých podmínek používat zimní pneumatiky. Podle zákona o silničním provozu platí tato povinnost od 1. listopadu do 31. března, pokud se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, případně lze jejich výskyt během jízdy vzhledem k počasí očekávat.
Samotné datum tedy automaticky neznamená povinnost přezout. Pokud jsou silnice suché a zimní podmínky nelze předpokládat, mohou řidiči nadále používat letní pneumatiky.
„Podle zákona o silničním provozu musí mít řidiči v období od 1. listopadu do 31. března zimní pneumatiky, pokud se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, případně lze jejich výskyt vzhledem k povětrnostním podmínkám během jízdy předpokládat,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.
Výjimkou jsou úseky označené dopravní značkou „Zimní výbava“. Na těch je použití zimních pneumatik povinné bez ohledu na aktuální počasí i datum, pokud dodatková tabulka nestanoví jinak.
Přestože zákon nevyžaduje zimní pneumatiky za každého počasí, odborníci doporučují s přezutím neotálet. Zimní pneumatiky jsou svou konstrukcí a směsí přizpůsobeny nízkým teplotám a zhoršeným podmínkám na vozovce.
Hloubka dezénu rozhoduje o bezpečnosti
Pouhé použití zimních pneumatik nestačí. Důležitá je také jejich hloubka dezénu, která ovlivňuje přilnavost, schopnost odvádět vodu a sněhovou břečku i délku brzdné dráhy.
U osobních automobilů a dalších vozidel do 3,5 tuny musí zimní pneumatiky v situacích, kdy je zákon vyžaduje, dosahovat hloubky dezénu nejméně 4 milimetry. U vozidel nad 3,5 tuny činí zákonné minimum 6 milimetrů. Pro srovnání, obecná minimální hloubka dezénu běžných letních pneumatik je 1,6 milimetru.
„Zimní pneumatiky jsou svým speciálním dezénem a gumovou směsí na zimních silnicích mnohem bezpečnější než letní. Brzdná dráha letních pneumatik může být totiž na zimních silnicích delší o 20–30 %,“ upozorňuje Jiří Moravec, manažer oddělení likvidace škod na motorových vozidlech UNIQA.
Konkrétní rozdíl v brzdné dráze závisí na povrchu vozovky, teplotě, rychlosti a vlastnostech pneumatik. S ubývajícím dezénem se navíc schopnosti zimních pneumatik na sněhu postupně zhoršují.
Mohou zimní pneumatiky nahradit celoroční?
Celoroční pneumatiky jsou mezi motoristy stále oblíbenější. V České republice mohou zimní obutí nahradit, pokud splňují zákonné požadavky, včetně předepsané hloubky dezénu.
Pro uznání zimních pneumatik v Česku postačuje označení M+S, případně jeho uznávané varianty. Při výběru nových pneumatik je však vhodné sledovat také symbol 3PMSF, tedy horský štít se sněhovou vločkou. Tento symbol potvrzuje, že pneumatika splnila standardizované požadavky na přilnavost na sněhu.
Celoroční pneumatiky mohou být vhodným řešením především pro řidiče, kteří jezdí převážně po městě nebo udržovaných komunikacích. Pro pravidelné cesty do horských oblastí a náročnější zimní podmínky mohou být vhodnější kvalitní zimní pneumatiky.
Také celoroční pneumatiky musí mít v případě povinného zimního provozu hloubku dezénu alespoň 4 milimetry.
Jaké pokuty hrozí za nevyhovující pneumatiky?
Řidičům, kteří poruší povinnost používat zimní pneumatiky, hrozí pokuta na místě až 1 500 korun. Ve správním řízení se sankce pohybuje od 2 000 do 5 000 korun. Za samotné porušení této povinnosti se trestné body nepřičítají.
Nevyhovující pneumatiky však mohou mít závažnější následky než samotnou pokutu. Pojišťovna UNIQA upozorňuje, že během podzimu a zimy eviduje zvýšený počet dopravních nehod. Častou příčinou jsou smyky nebo nedobrzdění na kluzkém povrchu.
Problém může nastat také při řešení pojistné události. Pokud nevhodné pneumatiky prokazatelně přispěly ke vzniku nebo rozsahu škody, může tato skutečnost ovlivnit pojistné plnění.
„Ke krácení plnění bychom přistoupili pouze v případě, pokud by byla prokázána příčinná souvislost mezi vznikem škody a nesprávně zvolenými pneumatikami,“ říká Jiří Moravec z UNIQA.
Pojišťovna proto při likvidaci škody může zkoumat nejen typ použitých pneumatik, ale také jejich celkový stav a hloubku dezénu. Samotná jízda na letních pneumatikách v zimním období však automaticky neznamená odmítnutí pojistného plnění.
Jaká pravidla platí v okolních zemích?
Řidiči by měli před cestou do zahraničí zkontrolovat také místní předpisy. Pravidla používání zimních a celoročních pneumatik se totiž mezi evropskými státy liší.
Země Povinnost zimních pneumatik Důležité podmínky Česká republika
1. 11. – 31. 3. za zimních podmínek
Dezén nejméně 4 mm
Slovensko
Při sněhu, ledu nebo námraze a jejich předpokládaném výskytu
Dezén nejméně 3 mm
Rakousko
1. 11. – 15. 4. za zimních podmínek
Běžné radiální zimní pneumatiky minimálně 4 mm
Německo
Při zimních podmínkách bez pevného období
Povinný symbol 3PMSF
Polsko
Zákonná povinnost není stanovena
Zimní pneumatiky se doporučují
Přehled se vztahuje především na běžné osobní automobily. V některých zemích mohou platit další podmínky, výjimky nebo požadavky na sněhové řetězy.
Zvýšenou pozornost by měli řidiči věnovat zejména Německu. Od října 2024 zde při zimních podmínkách nestačí používat pneumatiky označené pouze M+S. Zimní i celoroční pneumatiky musí být vybaveny symbolem 3PMSF.
UNIQA zároveň uvádí, že své klienty při pojistné události v Německu nebude sankcionovat pouze za použití pneumatik s označením M+S, pokud jinak odpovídají českým požadavkům. To však neznamená, že se řidiči vyhnou případné pokutě od německé policie.
Před zimou nestačí pouze přezout
Řidiči by před zimní sezonou měli kromě pneumatik zkontrolovat také jejich tlak, celkový stav a případné poškození. Důležitá je rovněž kontrola osvětlení vozidla, stěračů a provozních kapalin.
Ani kvalitní zimní pneumatiky však nedokážou zcela eliminovat rizika spojená s namrzlou nebo zasněženou vozovkou. Zásadní zůstává přizpůsobení rychlosti aktuálním podmínkám a dodržování dostatečné vzdálenosti od ostatních vozidel.
Správné obutí tak není pouze otázkou dodržování předpisů a předcházení pokutám. Především pomáhá snižovat riziko dopravní nehody a může zabránit komplikacím při řešení případné pojistné události.
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