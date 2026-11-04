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Varování pro majitele elektromobilů: nabíjejte jen do 80 %, jinak může baterie začít hořet. Týká se i aut v Česku

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Kvůli možné vadě baterií se přes 85 tisíc elektromobilů Volkswagen, Cupra a Audi smí do kontroly v servisu nabíjet nejvýš na 80 %. Platí to i pro auta v Česku, ne však pro Škodu.
Varování pro majitele elektromobilů: nabíjejte jen do 80 %, jinak může baterie začít hořet. Týká se i aut v Česku

Varování pro majitele elektromobilů: nabíjejte jen do 80 %, jinak může baterie začít hořet. Týká se i aut v Česku

Zdroj: VW
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 05:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů AutoŽivě.cz

AutoŽivě.cz oslovuje řidiče, kteří chtějí mít přehled o tom, co se děje v automobilovém světě, ale zároveň hledají i konkrétní užitek – jak ušetřit, vybrat správný vůz nebo se vyznat v nových pravidlech. Texty jsou psané přístupně, často s lehkou dávkou nadhledu a s důrazem na čtivost. Vedle...

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