Varování pro majitele elektromobilů: nabíjejte jen do 80 %, jinak může baterie začít hořet. Týká se i aut v Česku

Německý Spolkový úřad pro motorová vozidla (KBA) zveřejnil 19. října tři svolávací akce na elektromobily Volkswagen a Cupra, 28. října k nim přibyla čtvrtá na Audi. Dohromady jde o 85 402 aut po celém světě. Majitelé je mají do kontroly v servisu nabíjet nejvýš na 80 %. Nad touto hranicí se baterie může přehřát a začít hořet. Redakce AutoŽivě porovnala svolávací akce s pokyny Volkswagenu pro majitele a spočítala, kolik kilometrů udávaného dojezdu limit ubere.
Modely Vyrobené Aut na světě Z toho v Německu Volkswagen ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz červenec 2022 až červen 2025 67 977 8 650 Cupra Born září 2022 až květen 2024 4 691 1 231 Audi Q4 e-tron a Q4 Sportback e-tron listopad 2023 až červen 2025 12 734 1 Celkem červenec 2022 až červen 2025 85 402 9 882 Svolávací akce KBA 17137R a 17101R (Volkswagen), 17103R (Cupra) a 17222R (Audi). Zpracování redakce AutoŽivě. Nad 80 % se baterie může přehřát, Volkswagen hlásí i škody na majetku
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Volkswagenu nesplňují některé součásti baterií od jednoho dodavatele z let 2022 až 2025 jeho požadavky na kvalitu. Nabitá nad 80 % se taková baterie může přehřát. Na pohled se vada nepozná, proto servis zkontroluje každé svolané auto.
Volkswagen na stránce pro britské majitele hlásí jednotlivé škody na majetku. Zranění podle něj nikdo neutrpěl. KBA u akcí Volkswagenu žádnou nehodu ani zranění neeviduje.
Většině aut Volkswagen limit nastaví sám na dálku a majitele pak pozve dopisem do servisu. Kontrola trvá asi hodinu, je zdarma a vadné moduly baterie servis vymění.
Zdroj fotografie: ADAC Nabíjecí kabely v kufru Volkswagenu ID.3. Jezdit i nabíjet se smí dál, jen nejvýš na 80 %. Foto: ADAC Škoda Enyaq a Elroq mezi svolanými auty nejsou
Volkswageny ID., Cupra Born, Audi Q4 e-tron i Škoda Enyaq a Elroq stojí na stejném základu, platformě MEB koncernu Volkswagen. Ve svolávacích akcích KBA ale Škoda není: týkají se jen značek Volkswagen, Cupra a Audi. Majitelé Enyaqu a Elroqu tedy nic dělat nemusí.
Svolávací akce jsou celosvětové, takže se týkají i aut z dotčených sérií prodaných v Česku. Kolik jich u nás jezdí, z údajů KBA ani Volkswagenu nevyplývá. Z čísel je vidět, že v Německu je jen zhruba každé sedmé svolané auto Volkswagen a Cupra. U Audi je v Německu jediný vůz z 12 734. Většina svolaných Q4 e-tron (9 048) jezdí v USA.
Limit vezme až 142 kilometrů udávaného dojezdu
V běžném provozu limit skoro nepoznáte. Volkswagen sám radí na krátké každodenní jízdy nabíjet v průměru nejvýš na 80 %, protože to šetří baterii. Horší je to před delší cestou, třeba na vánoční trhy do Vídně nebo do Německa. Spočítali jsme, kolik kilometrů z udávaného dojezdu limit ubere u dvou verzí s velkou baterií:
Verze Dojezd WLTP se 100 % S limitem 80 % O kolik méně Volkswagen ID.3 Pro S (baterie 77 kWh) 559 km 447 km 112 km Volkswagen ID.7 Pro S (baterie 86 kWh) 709 km 567 km 142 km Dojezd podle Volkswagenu, přepočet redakce AutoŽivě. Jestli se akce týká konkrétního auta, rozhoduje jeho VIN.
Z Prahy do Vídně je to po silnici 333 km, do Norimberku 298 km a do Mnichova 383 km. Z Brna do Vídně 135 km, z Prahy do Drážďan 147 km. U ID.3 Pro S se rezerva na cestu do Vídně zúží podle normy na 114 km, do Mnichova na 64 km. Dojezd WLTP je ale z normovaného měření. Na dálnici a v zimě ujedete méně, takže zastávku na nabíjení si naplánujte předem.
Rychlonabíjení na dálnici limit nezakazuje: mění se jen to, kam až se baterie nabije.
Zdroj fotografie: VW Volkswagen ID.7 je ve svolávací akci spolu s ID.3, ID.4 a ID. Buzz. Foto: Volkswagen Pět kroků pro majitele svolaných Volkswagenů, Cupry a Audi Zkuste v autě nastavit limit nabíjení nad 80 %. Když posuvník skočí zpátky, limit už platí. Když posuvník nad 80 % zůstane, zapněte režim Battery Care v aplikaci nebo v nastavení nabíjení na displeji. Nechte si v autorizovaném servisu podle VIN ověřit, jestli se akce týká vašeho auta. Když se rozsvítí žlutá kontrolka, ozvěte se servisu hned. Do servisu jeďte až na termín z dopisu.
Do kontroly můžete s autem normálně jezdit, jen ho nabíjejte nejvýš na 80 %. Kdyby auto přece jen začalo hořet, zastavte pokud možno venku, vypněte zapalování, vystupte a volejte 150 nebo 112. Kdo kupuje ojetý ID.3, ID.4 nebo Born z let 2022 až 2025, ať si nechá od prodejce potvrdit, že je svolávací akce hotová. Že se kapacita baterie vyplatí hlídat, ukázal případ majitele, kterému u nového elektromobilu
chybělo 26 % kapacity. Proč ojeté elektromobily rychle ztrácejí cenu, rozebírá text o ztrátě hodnoty. Jak jsme postupovali
Počty aut a data výroby jsou ze svolávacích akcí KBA, které shodně uvádějí odborné weby electrive a GoingElectric. Do databáze KBA jsme se sami nedostali, protože chce ověření, že nejsme robot. Pokyny pro majitele jsou ze stránek Volkswagenu pro britské zákazníky, kde automobilka akci popisuje nejpodrobněji. Dojezdy jsou z tiskových materiálů Volkswagenu a 80 % z nich jsme spočítali sami. Vzdálenosti mezi městy jsme změřili v plánovači tras.
Zdroj:
AutoŽivě.cz
Autor:
Martin Sedláček