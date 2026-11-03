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Smíte za jízdy ťuknout do Map Google? Policie spor rozsoudila. Na Slovensku vás to může stát řidičák

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Britská policie připomněla, že řidič může dostat body i za ťukání do telefonu v držáku. V Česku body nehrozí, Slovensko ale obsluhu telefonu za jízdy trestá i zákazem řízení.
Smíte za jízdy ťuknout do Map Google? Policie spor rozsoudila. Na Slovensku vás to může stát řidičák

Smíte za jízdy ťuknout do Map Google? Policie spor rozsoudila. Na Slovensku vás to může stát řidičák

Zdroj: Foto: Martin Sedláček pro AutoŽivě
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 03.11.2026 04:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů AutoŽivě.cz

AutoŽivě.cz oslovuje řidiče, kteří chtějí mít přehled o tom, co se děje v automobilovém světě, ale zároveň hledají i konkrétní užitek – jak ušetřit, vybrat správný vůz nebo se vyznat v nových pravidlech. Texty jsou psané přístupně, často s lehkou dávkou nadhledu a s důrazem na čtivost. Vedle...

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