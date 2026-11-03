Smíte za jízdy ťuknout do Map Google? Policie spor rozsoudila. Na Slovensku vás to může stát řidičák

Telefon s Mapami Google máte v držáku a za jízdy chcete přidat zastávku nebo objet kolonu. Jestli za ťuknutí do displeje dostanete pokutu, záleží na zemi, kterou zrovna projíždíte. Česko trestá držení telefonu, ne dotek displeje v držáku. Slovensko zakazuje telefon za jízdy obsluhovat jinak než přes hands-free a Rakousko navigaci v upevněném telefonu výslovně dovoluje. Redakce AutoŽivě prošla předpisy Česka, Velké Británie, Německa, Rakouska, Slovenska a Polska, porovnala, co v nich smíte s telefonem v držáku, a pokuty přepočetla na koruny.
Téma znovu otevřela britská policie. Po kontrole na dálnici M1 varovala, že ani pevný držák řidiče neochrání, když se věnuje telefonu místo silnice.
Země Ťuknutí do telefonu v držáku Pokuta za telefon v ruce Body Česko není držení, řízení se ale musíte plně věnovat na místě 2 500 až 3 500 Kč, ve správním řízení 4 000 až 10 000 Kč 4 z 12 Slovensko zakázané, dovolené je jen hands-free na místě do 150 € (3 650 Kč), ve správním řízení 60 až 300 € (1 460 až 7 301 Kč) a zákaz řízení až na 2 roky bodový systém nemá Německo jen na krátký pohled přizpůsobený provozu 100 € (2 434 Kč), s ohrožením 150 € (3 650 Kč) a měsíc zákazu řízení 1, s ohrožením 2 Rakousko dovolené, když telefon slouží jako navigace a je upevněný na místě 100 € (2 434 Kč), úřad až 140 € (3 407 Kč) žádné Polsko zákon zakazuje jen telefon, který musíte držet v ruce 500 zł (2 770 Kč) 12 Velká Británie dovolené, když telefon nedržíte, policie ale trestá nepozornost 200 £ (5 823 Kč), u soudu až 1 000 £ (29 115 Kč) 6, začínající řidič přijde o řidičák Telefon za jízdy v osobním autě. Přehled redakce AutoŽivě podle českého zákona č. 361/2000 Sb., německého dopravního řádu a katalogu pokut, rakouského zákona o motorových vozidlech, slovenských zákonů č. 8/2009 Z. z. a 372/1990 Zb., polské policie a britské vlády k 29. 10. 2026. Kurz ČNB z 29. 10. 2026: 1 € = 24,335 Kč, 1 zł = 5,539 Kč, 1 £ = 29,115 Kč. V Česku rozhoduje, jestli telefon držíte, ne jestli se ho dotknete
Český
zákon o silničním provozu zakazuje řidiči při jízdě držet v ruce nebo jiným způsobem telefon nebo jiné hovorové či záznamové zařízení. Za to dostanete na místě pokutu 2 500 až 3 500 Kč, ve správním řízení 4 000 až 10 000 Kč, a k tomu čtyři body z dvanácti.
Telefon v pevném držáku ale nedržíte. Když se ho jen dotknete prstem, o držení nejde, vysvětlil v roce 2023 mluvčí policejního prezidia David Schön. Zákaz držení podle něj platí i ve chvíli, kdy stojíte na červenou nebo v koloně, protože jste nezastavili z vlastní vůle. Telefon do ruky můžete vzít, až když sami zastavíte a zaparkujete.
Pokutu můžete dostat i za ťukání do telefonu v držáku. Zákon totiž řidiči ukládá, aby se plně věnoval řízení a sledoval provoz. Když policista usoudí, že jste se dívali do mapy místo na silnici, může vám na místě uložit pokutu do 1 500 Kč, úřad ve správním řízení 2 000 až 5 000 Kč. Body za to nedostanete.
Policisté z Nymburska letos v červenci při akci zaměřené na nepozornost za volantem jmenovali mezi častými prohřešky sledování navigace na klíně a nastavování dotykových displejů.
„Navigaci, playlist i zrcátka si upravte ještě na parkovišti,“ radí řidičům preventista nymburské policie Tomáš Macura. Zdroj fotografie: Policie ČR Policista z Nymburska při letní akci zaměřené na nepozornost řidičů. Foto: Policie ČR
Nepozornost je v Česku nejčastější příčinou nehod, které zavinili řidiči motorových vozidel. Od ledna do srpna 2026 policie napočítala 11 735 nehod, při kterých se řidič plně nevěnoval řízení, a zemřelo při nich 41 lidí. Žádná jiná chyba řidičů letos nezabila víc. Řidiče s telefonem proto policisté hledají i z motorek. Na dálnici D2 je natáčejí
kamerou na přilbě. Při pohledu do mapy ujedete v padesátce za tři sekundy 42 metrů naslepo
Kolik metrů ujedete, než zvednete oči od displeje, ukazuje jednoduchý výpočet. Při 50 km/h ujedete za sekundu skoro 14 metrů. Tři sekundy pohledu do telefonu tak znamenají 42 metrů. Na dálnici ve 130 km/h je to za stejnou dobu 108 metrů, zhruba délka fotbalového hřiště.
Rychlost 1 sekunda 2 sekundy 3 sekundy 50 km/h 14 m 28 m 42 m 90 km/h 25 m 50 m 75 m 130 km/h 36 m 72 m 108 m Vzdálenost, kterou auto ujede, než řidič zvedne oči od displeje. Výpočet redakce AutoŽivě, zaokrouhleno na metry. Britská policie zastavila na dálnici M1 za pět dní 46 řidičů s telefonem
Ve Velké Británii vyjde telefon v ruce mnohem dráž. Telefon, navigaci ani tablet nesmíte za jízdy držet a používat, a to ani na semaforu, v koloně nebo v režimu letadlo. Kdo to udělá, zaplatí 200 liber, tedy 5 823 Kč, a dostane šest trestných bodů. Kdo má řidičák méně než dva roky, přijde o něj. U soudu hrozí zákaz řízení a pokuta až 1 000 liber, přes 29 tisíc korun.
Telefon v držáku britská
vláda dovoluje, pokud ho při používání nedržíte a nebrání vám ve výhledu. Policie vás ale může zastavit, když usoudí, že vás telefon rozptyluje a nemáte auto pod kontrolou. Za to hrozí tři body. Britská pravidla silničního provozu navíc řidičům radí, aby se za jízdy nenechali rozptylovat mapou na displeji a v případě potřeby zastavili na bezpečném místě.
Právě na to teď upozornila policie hrabství Nottinghamshire. Od 12. do 16. října sledovala provoz na dálnici M1 z neoznačeného nákladního auta. Zastavila 101 řidičů a 46 z nich řešila kvůli telefonu: telefonovali, psali zprávy, hledali trasu nebo jinak pracovali s aplikacemi.
„Řidičů, kteří chápou, že držet telefon za volantem je nepřijatelné, přibývá. Jsou tu ale zjevně i další, kteří si myslí, že s telefonem mohou pracovat, když je v pevném držáku,“ uvedl seržant dopravní policie Jim Carrington. Kdo za jízdy hledá adresu nebo objížďku, podle něj nevěnuje dost pozornosti silnici před sebou. Zdroj fotografie: Foto: Warwickshire Police Hlídka policie hrabství Warwickshire při noční silniční kontrole. Foto: Warwickshire Police Na Slovensku smíte telefon za jízdy obsluhovat jen přes hands-free
Nejširší zákaz z našich sousedů má Slovensko. Tamní
zákon o silničním provozu řidiči zakazuje držet telefon v ruce nebo ho jiným způsobem obsluhovat. Výjimkou je jen hands-free. Podle znění zákona tak riskujete pokutu i za ťuknutí do mapy v telefonu, který máte v držáku.
Slovensko to řadí mezi závažná porušení pravidel, stejně jako jízdu pod vlivem alkoholu nebo nedání přednosti. Policista vám na místě může uložit pokutu do 150 eur (3 650 Kč). Ve správním řízení je to 60 až 300 eur (1 460 až 7 301 Kč) a k tomu zákaz řízení až na dva roky. Od září může slovenská policie za řidiče s telefonem uložit pokutu 249 eur (6 059 Kč) i tomu, na koho je auto napsané.
Kdo pojede v prosinci autem na vánoční trhy do Bratislavy nebo na hory do Tater, ať si cíl v navigaci zadá ještě před odjezdem.
Rakousko navigaci v držáku výslovně dovoluje, Německo jen na krátký pohled
Rakouský zákon o motorových vozidlech zakazuje za jízdy telefonovat bez hands-free a jakkoli jinak telefon používat. Výjimkou je navigace, pokud je telefon v autě upevněný. Psaní zpráv nebo procházení sociálních sítí tedy na rakouské dálnici neprojde. Policista vám na místě dá pokutu 100 eur (2 434 Kč). Když ji nezaplatíte, úřad vám může uložit až 140 eur (3 407 Kč).
V Německu smíte telefon za jízdy použít, jen když ho nedržíte v ruce a ovládáte ho hlasem, nebo vám na obsluhu stačí krátký pohled přizpůsobený provozu, výhledu a počasí. Delší ťukání, třeba zadávání adresy, do krátkého pohledu nespadá. Telefon do ruky smíte vzít, až když auto stojí a motor je úplně vypnutý. Když motor na semaforu zhasne systém start-stop, nepočítá se to.
Pokuta je 100 eur (2 434 Kč) a jeden bod. Když přitom někoho ohrozíte, zaplatíte 150 eur (3 650 Kč), dostanete dva body a měsíc zákazu řízení. Při nehodě se škodou je pokuta 200 eur (4 867 Kč). Funkci, která hlásí radary, ale v Německu za jízdy používat nesmíte vůbec. Zákaz platí i pro navigaci v telefonu. Podrobněji jsme ho popsali v článku o
hlášení radarů v Mapách Google. V Polsku stojí telefon v ruce 12 trestných bodů
Polský zákon zakazuje řidiči používat za jízdy telefon, u kterého musí držet sluchátko nebo mikrofon v ruce. Polská
policie za to dává pokutu 500 zlotých (2 770 Kč) a 12 trestných bodů. Telefon v držáku, který nedržíte, zákaz nezmiňuje. Cíl zadaný před jízdou obstojí ve všech šesti zemích
Nejjistější je zadat cíl ještě na parkovišti a za jízdy navigaci jen sledovat nebo ji ovládat hlasem. Zákazy ve všech šesti zemích platí pro řidiče, takže trasu za jízdy může v telefonu klidně změnit spolujezdec. Co dalšího Mapy Google v Česku umějí, jsme vyzkoušeli v článku o
skrytých funkcích Map Google.
Pravidla jsme 29. října vypisovali přímo ze zákonů: z českého zákona o silničním provozu, německého dopravního řádu a katalogu pokut, rakouského zákona o motorových vozidlech a slovenských zákonů o silničním provozu a o přestupcích. U Polska jsme vycházeli ze stránek polské policie, u Británie ze stránek britské vlády a z pravidel silničního provozu. Výrok britského policisty a čísla z kontroly na M1 pocházejí ze zpráv místních médií. Tiskovou zprávu na webu policie Nottinghamshire jsme nenašli. Metry naslepo jsme si spočítali sami. Pokuty platí pro osobní auto. Eura, zloté a libry jsme přepočetli kurzem ČNB z 29. října.
Zdroj:
AutoŽivě.cz
Autor:
Daniel Karban