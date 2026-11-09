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Zen 6 Medusa překonává Panther Lake, proti Lunar Lake je téměř 2× rychlejší

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Mobilní APU AMD Medusa Point vybavené jádry z generace Zen 6 dosahuje zajímavých výsledků. Vzorek po procesorové stránce nikterak nezaostává za high-endovým Panther Lake, nižšímu počtu jader navzdory…
Medusa Point Zen 6

Medusa Point Zen 6

Zdroj: ChatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 06:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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