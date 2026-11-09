Zen 6 Medusa překonává Panther Lake, proti Lunar Lake je téměř 2× rychlejší

Medusa Point je primárně mobilní APU postavené na architektuře Zen 6. Oproti Strix Point (Zen 5) již nejde o řešení, které by cílilo primárně na mobilní high-end, ale funguje jako základ, ze kterého vzniknou výkonnější modely připojením přídavného procesorového, nebo grafického čipletu. Medusa Point stojí na konfigurace 4× Zen 6 + 4× Zen 6c + 2× Zen-LP. Kombinací čtyř výkonných a čtyř céčkových jader spíše než Strix Point (tj. 4× Zen 5 + 8× Zen 5c) připomíná jeho menšího kolegu Krackan / Kraken (tj. 4× Zen 5 + 4× Zen 5c), oproti kterému se (krom architektury) liší dvojicí low-power jader navíc.
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|classic
|dense
|low-power
|Medusa Point
|4× Zen 6
|4× Zen 6c
|2× Zen-LP
|Kraken Point (Ryzen 5/7)
|4× Zen 5
|4× Zen 5c
|-
|Strix / Gorgon Point (Ryzen 9)
|4× Zen 5
|8× Zen 5c
|-
Již začátkem roku jsme vám přinesli analýzu, ze které vyplývalo, že navzdory nižšímu počtu jader by Medusa neměla dosahovat nižšího výkonu než původní high-endový Strix Point - což se potvrzuje.
- Zen 6 APU Medusa Point bez čipletů nabídne CPU výkon Strix Point leden 2026
V databázi GeekBench 7 se totiž objevil vzorek tohoto APU (Engineering Sample) v plné 10jádrové (4+4+2) konfiguraci, který celkovým výkonem dokonce mírně překonává top model 16jádrového Panther Lake / Core Ultra X9 388H (4+8+4).
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Možná ještě zajímavější je jednojádrový výkon přesahující 3000 bodů, čímž se toto mobilní úsporné řešení dostává na úroveň nejvýkonnějších desktopových procesorů jako je AMD Ryzen 9 9950X3D2.
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GeekBench 7 zjevně neumí správně detekovat takty ani konfiguraci tohoto vzorku, neboť uvádí, že procesor nepřekonal 2 GHz (reálně tyto výsledky odpovídají boostu >5 GHz, možná kolem očekávaných 5,4 GHz).
Záznam AMD Medusa Point Engineering Sample (Geekbench 7)
Konfiguraci pak popisuje jako 4+6, z čehož lze usoudit, že neumí rozlišit mezi céčkovými a LP jádry. Na druhou stranu se zdá, že tato verze GeekBench (správně?) detekuje 16MB L3 cache.
Uvedení APU se očekává na CES s dostupností snad jako obvykle na přelomu zimy a jara. Později Medusa Point nabídne konfiguraci, která k výše popsanému základu doplní čiplet s 12 jádry Zen 6. Ten má potenciál navýšit celkový procesorový výkon na zhruba dvojnásobek. Po vydání grafické architektury RDNA 5 se očekává i model doplněný grafickým čipletem s 1536 stream-procesory, jenž by mohl dosahovat grafického výkonu, který asi nebude mít příliš daleko do dvojnásobku stávajícího Strix Point.