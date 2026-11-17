Jádra „c“ neobsahují optimalizace pro vysoké taktovací frekvence, čímž dokázala ušetřit tranzistory, tím citelně snížit velikost jádra a v důsledku toho i energetické nároky. V systémech, kde se neočekává vysoký jednojádrový výkon, a které běží na nižších taktech, krom lepšího poměru cena / výkon nabízejí i lepší poměr výkon na watt. Proto si našly místo jak v serverech, tak v mobilních zařízeních.
První recenze však ukazují, že Zen 6c v tomto směru překvapil. Sice si zachovává menší jádro a nižší energetické nároky, jak je obvyklé, ale přesto se situace změnila. Změna nastala hned ve dvou rovinách. Tou první je výkonnostní rozdíl mezi klasickým a céčkovým jádrem. Ten se oproti předchozí generaci trochu snížil, protože AMD zvýšila kapacitu L3 cache na jádro na stejnou úroveň pro obě řady: Pro Zen 6 vždy 4MB na jádro, zatímco u minulé generace (Zen 5) to pro céčkovou řadu byla polovina, tedy 2MB na jádro.
Druhá rovina tkví v citelném posunu výkonu na jádro, kde má krom vyšší kapacity L3 vliv také posun IPC, nové instrukční sady a vyšší taktovací frekvence dosažitelná i díky 2nm procesu TSMC. Kombinací těchto faktorů se AMD podařilo dosáhnout stavu, že při stejném počtu jader dosahuje procesor s jádry Zen 6c stejného výkonu jako výkonná řada minulé generace postavená na Zen 5:
Srovnání výkonu na jádro: (modře) Zen 6c oproti (fialově) Zen 5 (Level1Techs)
Tedy, přesněji řečeno, v tomto konkrétním testu neměla na výkon vliv vyšší kapacita L3 (šlo o jednojádrovou zátěž nevytěžující cache), neprojevily se ani nové instrukční sady (jde o prostou FMA AVX-512 zátěž bez využití nových formátů a instrukcí), projevil se v podstatě jen hrubý výkon jádra. Z toho tedy vyplývá, že v zátěži, která by profitovala z vyšší kapacity cache a / nebo podpory nových instrukcí, by Zen 6c původní Zen 5 překonal. Opět ale zdůrazněme: V serverech.
V desktopu totiž výkonná jádra obvykle běží na vyšších taktech a na druhé straně se v desktopu (až na low-endové modely) céčková jádra nevyužívají, takže přímé srovnání produktů, které by si konkurovaly (Zen 6/5 vs. Zen 6c) v segmentu stolních počítačů není možné.