24GB GeForce RTX 5080 nejspíš byla zrušena, i 16GB už se prodává za cenu 24GB

24GB GeForce RTX 5080 nejspíš byla zrušena, i 16GB už se prodává za cenu 24GBPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nvidia GeForce RTXZdroj: Nvidia
Článek byl publikován 16.11.2026 09:00
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