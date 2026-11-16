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24GB GeForce RTX 5080 nejspíš byla zrušena, i 16GB už se prodává za cenu 24GB

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Dennívýzva
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24GB GeForce RTX 5080, která měla nahradit nedostupnou GeForce RTX 5090 a zároveň klasickou 16GB GeForce RTX 5080, asi nevznikne. Plány prý byly zrušeny, protože by zvyšovaly výrobní náklady…
Nvidia GeForce RTX

Nvidia GeForce RTX

Zdroj: Nvidia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 09:00

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