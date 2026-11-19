Jessie Dong je mladá AI výzkumnice a analytička, která pracovala ve společnostech Tesla a Mithril a nyní se realizuje v SISLu (Stanford Intelligent Systems Laboratory) a Stanford NLP (Natural Language Processing with Deep Learning).
Dong upozornila, že limitujícím prvkem pro další rozvoj AI datacenter bude energetická infrastruktura. U stávajících datových center je totiž problematické výraznější navýšení příkonu. Rozvody a chlazení jsou zpravidla dimenzované na klasické servery a i když mívají nějaké rezervy, nejsou často dostatečné na výkonná AI řešení, natož jejich upgrady. Stavitelé nových datacenter je mohou navrhovat s ohledem na požadavky nadcházejících generací energeticky náročných racků, jenže i pak je limitem energetická infrastruktura.
Energetické nároky racku Nvidia Kyber (Jessie Dong)
Nadcházející generace racku od Nvidie (Kyber) si řekne o 600 kW na což nejsou prakticky žádná existující datacentra stavěna. Podle Dong dosahuje průměrný rack ve stávající infrastruktuře asi 8 kW. Generace Nvidia Hopper přitom vyžadovala na rack asi 40 kW, Blackwell kolem 120 kW a rack Kyber bude mít 600 kW.
Z toho vyplývá, že největším limitujícím prvkem možná nakonec nebudou paměti, ale energetická stránka. Je sice pravdou, že největší projekty počítají s vlastními energetickými zdroji, ale to je luxus, který si většina standardních datacenter (alespoň v současnosti) nemůže dovolit. Není proto vyloučeno, že s každou další generací se okruh potenciálních zákazníků (kteří budou vybaveni na masové nasazení racku nové generace) zúží. Uvažovat lze i tom, že s rostoucími nároky AI datacenter dojde na zavádění čím dál důraznějších regulací (i když tady je otázkou tlak bohatých korporací na politiky, který existuje a funguje). Stále však existuje naděje, že energetická stránka rychlost růstu AI segmentu zpomalí natolik, že segment pamětí bude schopen opět začít dýchat a nabídku přiblíží poptávce.