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„Manžel mi po 15 letech oznámil, že je gay. Máme spolu tři děti,“ píše Jana (41)

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Ještě ráno byla přesvědčená, že řeší běžné manželské problémy. Večer už věděla, že se jí život zbortil doslova jako domeček z karet.
Příběh čtenářky Jany jsme musely zveřejnit. Věříme totiž, že v téhle situaci není sama.

Příběh čtenářky Jany jsme musely zveřejnit. Věříme totiž, že v téhle situaci není sama.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jsme kočky

Web přináší články o tématech, která hýbou každodenním životem – od vztahů, rodiny a práce přes lifestyle, společnost až po drobnosti, které všichni známe, ale málokdo o nich mluví nahlas.Obsah je osobní, otevřený a často odlehčený humorem. Autorky se nebojí pojmenovat věci tak, jak jsou, a...

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