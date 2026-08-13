„Manžel mi po 15 letech oznámil, že je gay. Máme spolu tři děti,“ píše Jana (41)Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Příběh čtenářky Jany jsme musely zveřejnit. Věříme totiž, že v téhle situaci není sama.
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