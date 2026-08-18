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Když se mozek odtrhne od reality. Všechno, co potřebuješ vědět o schizofrenii

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Hlasy v hlavě a pocit, že tě chce někdo zabít. Schizofrenie patří k nejtěžším nemocem na světě. Vysvětlíme ti, jak vzniká, čím je specifická pro ženy a jestli se dá vyléčit.
Máme pro tebe vyčerpávající článek o schizofrenii od psycholožky.

Máme pro tebe vyčerpávající článek o schizofrenii od psycholožky.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jsme kočky

Web přináší články o tématech, která hýbou každodenním životem – od vztahů, rodiny a práce přes lifestyle, společnost až po drobnosti, které všichni známe, ale málokdo o nich mluví nahlas.Obsah je osobní, otevřený a často odlehčený humorem. Autorky se nebojí pojmenovat věci tak, jak jsou, a...

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