Fotbalista ze Zlínska Paták vyfasoval přísný trest za napodobování Hitlera

Oslavit gól stylizací Hitlerova knírku a gestem připomínajícím nacistický pozdrav, to stačilo, aby se krajská disciplinární komise Zlínského kraje při FAČR rozhodla sáhnout po jednom z nejtvrdších nástrojů, které její řád nabízí. Paták, záložník s číslem 13 na dresu, figuruje na soupisce rymického áčka dodnes. Na hřiště ale minimálně celou příští sezonu nevyběhne.
Co přesně roční zákaz znamená
Disciplinární řád FAČR rozlišuje několik typů sankcí. Zákaz závodní činnosti uložený na časové období znamená, že hráč nesmí po stanovenou dobu nastoupit v žádném fotbalovém utkání, od okresního přeboru po pohárové zápasy. Trénovat s týmem ale teoreticky může. Úplný zákaz účasti na všech aktivitách spojených s FAČR je v řádu samostatný druh trestu a musel by být uložen zvlášť.
Pro amatérského fotbalistu je i „pouhý“ zákaz startů tvrdý zásah. Rok bez zápasů reálně sežere minimálně jednu kompletní sezonu, a pokud trest spadne do jejího průběhu, nevykonaná část se přenáší do dalšího ročníku.
Polovina maxima, které řád připouští
Opora pro trest leží v § 67 disciplinárního řádu FAČR, nazvaném „Zákaz náboženské, ideologické a politické propagandy“. Komise podle něj může uložit:
- peněžitou pokutu do 50 tisíc korun,
- zákaz činnosti až na dva roky,
- fotbalově prospěšnou činnost.
Roční stopka se tak pohybuje přesně v polovině maximální sazby. Není to drobný disciplinární flastr za pozdní příchod na rozcvičku, je to sankce, která svou délkou překonává i některé mezinárodní precedenty. Když anglická FA v roce 2014 trestala Nicolase Anelku za antisemitské gesto „quenelle“, uložila mu pětizápasový distanc, pokutu v přepočtu přes dva miliony korun a povinný vzdělávací program. Paták dostal v přepočtu na čas výrazně víc.
Dvě roviny, dva výsledky
Případ ilustruje zásadní rozdíl mezi trestněprávní a sportovní disciplinární odpovědností. Policie podle dostupných informací věc prověřovala, ale odložila ji. Důvody odložení se nepodařilo veřejně dohledat, mohlo jít o nenaplnění skutkové podstaty trestného činu, o nedostatek důkazů nebo o jiný procesní důvod.
Fotbalový disciplinární řád ale funguje nezávisle na státním právu. Komise nepotřebuje trestní rozsudek. Stačí jí, že gesto naplňuje znaky ideologické propagandy podle § 67. A právě tady je jádro věci: amatérský fotbal má vlastní sankční režim, který dokáže reagovat rychleji a v praxi citelněji než policejní prověřování.
Může se Paták bránit?
Proti rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně je možné podat odvolání. Lhůta činí sedm dnů od doručení a odvolání má podle řádu odkladný účinek, pokud není stanoveno jinak. Paták tedy může trest napadnout u vyšší instance FAČR. Bez znalosti plného odůvodnění rozhodnutí a důkazní situace ale nelze odhadnout, jaké šance na snížení má.
Patákovo vlastní vyjádření k motivu gesta se ve veřejně dostupných zdrojích nepodařilo dohledat. Stejně tak chybí informace o tom, kdo přesně incident nahlásil a proč mezi gestem a rozhodnutím uplynula delší doba.
Mrtvé pravidlo, které žije
Paragraf 67 není mrtvým ustanovením, které v řádu jen sbírá prach. V českém fotbale se v posledních letech řešila například kauza Daniela Turyny, jemuž za antisemitské výroky na sociálních sítích hrozily sankce až do pěti let. Patákův případ potvrzuje, že i krajská komise v okresním přeboru umí sáhnout po tvrdém trestu, a že amatérská úroveň soutěže neznamená amatérskou úroveň disciplinárního postihu.
Dominik Paták zůstává na soupisce Rymic. Kdy a zda se na ni vrátí i jako aktivní hráč, záleží na tom, jestli se rozhodne podat odvolání, a jak s ním naloží vyšší instance.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl