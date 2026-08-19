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Přežili tisíce let v mrazivém pekle: Odhalte tajemství kočovného života Inuitů

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Inuité, původní obyvatelé Arktidy, žili v různých oblastech Arktidy a po tisíce let přežívali díky tomu, že se přizpůsobovali novým stanovištím a hledali potravu. Zanechali po sobě bohatou ústní historii a kulturní artefakty, které nabízejí vhled do jejich víry a každodenního života.
Přežili tisíce let v mrazivém pekle: Odhalte tajemství kočovného života Inuitů

Přežili tisíce let v mrazivém pekle: Odhalte tajemství kočovného života Inuitů

Zdroj: Diamond Jenness / Creative commons, CC-BY-SA,https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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