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Výborná zpráva pro české důchodce: Již brzy by mohli obdržet mimořádně štědrý příspěvek

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Valorizace důchodů 2027 může mít ještě jinou podobu. Vláda jedná také o jednorázovém příspěvku ve výši několika tisíc korun.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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