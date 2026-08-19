Maledivy u Chomutova. Jezero láká na ohromné plovoucí molo a složení Mrtvého moře

Kousek od rušného centra severočeského Chomutova se nachází unikátní přírodní úkaz, který přitahuje pozornost výletníků z celého světa. Kamencové jezero představuje světovou raritu a svými vlastnostmi tak trochu připomíná proslulé Mrtvé moře. Lidé se sem jezdí s oblibou koupat, opalovat se na velkých plovoucích molech a užívat si letní pohodu v rozlehlém rekreačním areálu. Milovníci adrenalinu navíc přímo v sousedství objeví areál pro vodní lyžování. Tajemství zrození vzácného jezera
Vznik chomutovského unikátu halí řada zajímavých teorií a dohadů. Většina odborníků se kloní k názoru, že jezero se zformovalo koncem 18. století napuštěním prostor po někdejší těžbě kamence a síry. Těžební činnost tu probíhala po více než dvě stě let a horníci tehdy odčerpávali podzemní vodu složitým systémem starých štol. Když těžba nadobro skončila, voda začala prohlubeň pomalu, ale jistě zaplavovat.
Profesor Dominik Thiel kdysi dokonce tvrdil, že ještě před zahájením těžby na tomto místě vyhořela hluboká uhelná sloj a jezero se pak obnovilo až po odchodu horníků. Jisté je, že současnou podobu dostala vodní plocha pravděpodobně po masivním propadu stropů kolem roku 1827.
Křišťálová voda bez života
Vlastnosti zdejší kamencové vody tvoří z jezera celosvětový unikát plný rozporů. Blízké zvětrávající uhelné sloje plné pyritu uvolňují kyselinu sírovou, která postupně utváří výsledný síran hlinitý a síran draselný. Díky vysoké koncentraci těchto rozpuštěných látek se voda pyšní mimořádnou průzračností a stává se velmi prospěšnou lidskému zdraví.
Vysoký obsah kamence však zároveň znamená vynesení krutého rozsudku nad místním ekosystémem. V kyselé vodě nedokážou přežít naprosto žádné ryby, natož nějaké vzrostlé vodní rostliny, zrádné sinice či nepříjemné řasy. Výzkumníci na dně objevili pouze několik desítek druhů mikroskopických organismů a drobných prvoků.
Kamencové jezero, FOTO: Petr Kinšt, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Rekreační ráj s největším molem v Česku
Absence vodních živočichů a vodních rostlin proměnila jezero v naprosto ideální rekreační destinaci pro celou rodinu. Průzračná voda nedráždí pokožku a nehrozí tu ani znečištění přemnoženými sinicemi na konci parného léta.
Výletníci odpočívají na velkoryse upravených travnatých či písčitých plážích a plně využívají úctyhodné téměř sto metrů dlouhé plovoucí molo. Tato dřevěná nádhera s bočními rameny vytváří bezpečné ohraničené bazény, ve kterých nechybí ani vyhrazena mělká část pro ty úplně nejmenší děti. Koupaliště tradičně otevírá svou náruč rekreantům od začátku května až do prvního října.
Sport a adrenalin hned vedle pláže
Areál u Kamencového jezera potěší snad každého vášnivého sportovce a hledače aktivní zábavy. Na pevném břehu najdete kurty na plážový volejbal, stoly na ping-pong, nohejbalová hřiště nebo dráhy pro stále populárnější adventure golf. Přímo po hladině samotného mrtvého jezera se turisté v letních měsících rádi prohánějí na zapůjčených šlapadlech, stylových lodičkách a moderních paddleboardech.
Plavbu motorových plavidel ovšem zakazuje letitá ministerská vyhláška. Hned na sousedním Velkém otvickém rybníku funguje vlek pro vyznavače adrenalinového wakeboardingu a vodního lyžování, který s okruhem dlouhým 780 metrů láme v republice všechny rekordy.
Ubytování a organizace
Při plánování rodinného výletu potěší bohaté zázemí místního rozlehlého autokempu. Rezervovat si můžete dvou a čtyřlůžkové chatky s vlastním sociálním zařízením nebo využít tradiční turistickou ubytovnu a velkou plochu vyčleněnou pro karavany i plátěné stany.
Od letošní sezóny sem vede zbrusu nová příjezdová komunikace od parkoviště aquasvěta s možností krátkodobého zastavení pro hladké vyřízení ubytovacích formalit na recepci. Návštěvníci by měli počítat s přísným zákazem vstupu se psy z důvodu důkladné ochrany citlivého přírodního prostředí. Vaši čtyřnozí přátelé se však mohou bez potíží vykoupat právě v nedalekém sousedním rybníku zvaném Banda.
Další tipy na výlet najdete
ZDE. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cs.wikipedia, kudyznudy, kamencovejezero.cz).