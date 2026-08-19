Folprecht o přípravě Slavie: Trpišovský vyžaduje 8 kilometrových úseků, každý pod 3 minuty 30 sekund

Zdeněk Folprecht to popsal už v roce 2019 pro iSport a znovu v červnu 2023 v pořadu Radiožurnálu Sport: ráno fotbalový trénink, odpoledne les a osm kilometrových úseků v přísně hlídaném tempu. Nejrychlejší skupina musí každý kilometr zvládnout pod 3 minuty 30 sekund. Druhá má limit 3:40, třetí 3:50. Žádné vyjednávání, žádné výjimky. Folprecht zároveň dodal, že přípravy pod Jindřichem Trpišovským „probíhaly stejně“, od Žižkova přes Liberec až po Slavii. Nejde tedy o čerstvé odhalení ani o jednorázovou historku ze soustředění. Je to podpisový prvek trenéra, který českou ligu ovládá právě díky fyzické převaze svých týmů.
Co přesně čísla říkají
Tempo 3:30 na kilometr odpovídá rychlosti 17,14 km/h. Osm úseků znamená 8 000 metrů rychlého běhu a 28 minut čistého času v ostrém tempu, jen u nejrychlejší skupiny. Přidejte pauzy mezi úseky a celý blok se natáhne přes třičtvrtě hodiny intenzivní práce.
Právě u pauz existuje důležitá nuance. Koluje verze, že odpočinek je v poměru 1:1 k běženému času, tedy zhruba tři a půl minuty. Veřejně dohledané Folprechtovy citace to ale nepotvrzují tak jednoznačně; v roce 2019 mluvil spíš o pauze „kolem dvou minut“, která rozhodně nebyla delší než samotný běžený úsek. Rozdíl mezi dvěma a třemi a půl minutami odpočinku zní nepatrně. Na sedmém nebo osmém opakování je ale propastný.
Proč zrovna kilometry
Trpišovský svou filozofii nikdy neskrýval. Před zápasem s Barcelonou v říjnu 2019 řekl větu, která se stala neoficiálním mottem jeho práce: „Fotbal vás nenaučím, ale běhat ano.“ Ve stejném rozhovoru na oficiálním webu Slavie zmínil, že i v nepovedeném ligovém utkání proti Příbrami jeho tým odběhal 120 kilometrů. Soupeře chce přeběhat, uběhat a vnutit mu svůj styl, a k tomu potřebuje hráče, kteří zvládnou opakovaně běžet na hraně a znovu se vrátit.
Výsledek? Když Slavia 23. října 2019 hostila Barcelonu v Lize mistrů, oficiální statistiky UEFA ukázaly 123 422 naběhaných metrů proti 106 987 metrům katalánského giganta. Rozdíl přes 16 kilometrů. Proti týmu, který měl v sestavě Messiho, Suáreze a de Jonga.
Nejen osm, někdy čtrnáct
Slavný blok 8×1 km není ani nejtvrdší varianta. V lednu 2020, během zimní přípravy v Marbelle, popsala reportáž iSportu den, kdy hráči absolvovali 14 kilometrových úseků. Nejlepší skupina měla podle zachyceného popisu mířit pod 3 minuty na kilometr, tedy ještě ostřeji než v klasickém osmiblokovém formátu.
Reakce hráčů bývají jednoznačné. Jan Bořil přiznával, že časované kilometry psychicky i fyzicky nesnáší. Radim Breite to ale viděl jinak: zpětně říkal, že právě tahle dřina v zápasech pomáhala a člověk se cítil „silný, naběhaný“. Obě reakce jsou upřímné. A obě potvrzují totéž, že Trpišovského příprava je záměrně posunutá za hranici komfortu.
Systém, ne improvizace
Bylo by snadné vidět v kilometrových úsecích staromódní „běhání v lese“. Jenže Slavia má dnes v realizačním týmu dva specializované kondiční trenéry, Martina Třasáka a Aleše Pítu. Klub každoročně dělí přípravu na kondiční a herní fázi, hráči dostávají individuální plány ještě před srazem a procházejí vstupními testy. Letní příprava na sezonu 2025/26 i 2026/27 měla podle oficiálních klubových materiálů identickou strukturu.
Intervalová a vytrvalostní práce v předsezonní přípravě přitom není žádná česká specialita. Odborné studie z prostředí bundesligy i švýcarského mládežnického fotbalu potvrzují, že jak HIIT, tak objemové běhy patří k běžným nástrojům přípravného období. Trpišovského model tedy nestojí mimo evropský standard. Stojí ale mimo běžnou míru transparentnosti; málokterý trenér v Evropě má svůj kondiční recept tak veřejně a opakovaně popsaný.
Co si z toho odnést jako fanoušek nebo amatér
Pro srovnání: tempo 3:30 na kilometr je pro většinu amatérských běžců velmi rychlé i na jeden jediný úsek. Slávističtí hráči ho musí udržet osmkrát za sebou s minimálním odpočinkem. Kdo zvládne jeden takový kilometr, je na tom kondičně slušně. Kdo jich zvládne osm, patří do profesionálního fotbalu.
Slavia pod Trpišovským vyhrála ligu v sezonách 2024/25 i 2025/26. Příčin je samozřejmě víc: kvalita kádru, taktická práce, skauting. Ale pod vším leží jeden konstantní základ: schopnost přeběhat soupeře. Osm kilometrů v lese, jeden po druhém, bez úlev. Tahle metoda není módní, není sofistikovaná a hráči ji nenávidí. Funguje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner