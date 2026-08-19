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Pogačar versus zbytek světa. Deset mužů, kteří budou útočit na červený dres?

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Pakliže by se před startem Vuelty rozdávaly červené dresy podle kurzů favoritů, Tadej Pogačar by si ten svůj mohl rovnou obléct v Monaku. Slovinský fenomén se na španělskou Grand Tour vrací poprvé od roku 2019 a po dominantním vítězství na Tour de France bude mužem, jehož se pokusí sesadit prakticky celý zbytek startovního pole...
Pogačar versus zbytek světa. Deset mužů, kteří budou útočit na červený dres?

Pogačar versus zbytek světa. Deset mužů, kteří budou útočit na červený dres?

Zdroj: UAE Team Emirates
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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