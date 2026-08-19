V centru Vyškova instalovali mlžítka. Lidem mají ulevit od letního vedra

V centru Vyškova instalovali mlžítka. Lidem mají ulevit od letního vedraPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Místo stromů postavili radní mžítka. Centrum Vyškova získal trochu chladu
Šestnáct odhalených přestupků za šest hodin. Při čtvrteční kontrolní akci na dálnici D1 rozdali...
O dva upovídané primáty s obrovskýma očima se rozrostla jedna z novějších expozic v brněnské zoo. Po roce...
Centrum Brna ožije oslavami sklizně a tradičních řemesel. Na náměstí Svobody v pátek začnou Dožínky, které...
Na jaře 2024 skončilo miminko v nemocnici s popáleninami na obou chodidlech. Podle obžaloby mu je měl...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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