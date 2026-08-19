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Nečekaný osud Kamila Kouly. Kam vlastně zmizel známý horolezec z Třetí skoba pro Kocoura?

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Kamil Koula zazářil jako student Ivan Kočička v oblíbeném dobrodružném filmu. Slibná televizní kariéra nakonec nabrala nečekaný směr na jevišti i v zákulisí.
Třetí skoba pro Kocoura

Třetí skoba pro Kocoura

Zdroj: FOTO:Otto Kamenský / distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

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