Být zdravotní sestrou byl pro Ivanu Peterkovou splněný dětský sen. Veronika Hanečáková pracuje od roku 2015 jako zdravotní sestra ambulance nadstandardní péče v Klinice AGEL PLUS. Fotku do kalendáře fotila Ivana Peterková s Bohušem Matušem. Fotku fotila Veronika Hanečáková s Josefem Vágnerem. Ivana Peterková je maminkou čtyř dětí. Ve volném čase se Veronika Hanečáková aktivně věnuje tenisu. Miluje vysokohorskou turistiku, lyžování a další sporty. Finalisté soutěže Anděl mezi zdravotníky 2026 s ředitelem soutěže Davidem Novotným na soustředění v hotelu Studánka. Dvanáctka finalistů soutěže Anděl mezi zdravotníky 2026 na soustředění v resortu Studánka.
Představujeme finalisty soutěže Anděl mezi zdravotníky. Dvanáctku finalistů uzavírá Ivana Peterková a Veronika Hanečáková 44 let, Domácí péče Healthcare Assistance and SocialServices Praha, všeobecná zdravotní sestra 11. Dis. Ivana Peterková, Být zdravotní sestrou byl pro Ivanu Peterkovou splněný dětský sen. Už od mládí ji fascinovalo lidské tělo a jeho fungování, a proto vystudovala zdravotnickou školu. Péče o druhé ji dodnes naplňuje radostí a věří, že ji dokáže předávat i svým klientům. Největší odměnou jsou pro ni děkovná slova či dopisy, které ji vždy hluboce dojmou. Profesní zkušenosti sbírala Ivana Peterková nejprve v nemocnici, kde pracovala na jednotce intenzivní péče. Později jako tzv. létající sestra prošla několika odděleními. Po třináctileté rodičovské dovolené se rozhodla pro domácí péči. Dnes si už návrat do nemocnice nedokáže představit. V současnosti pracuje ve společnosti Healthcare Assistance and SocialServices Praha, kde působí necelé dva roky. Každý den navštěvuje na Praze 10 deset až dvanáct klientů. Za nimi se přesouvá pěšky nebo na koloběžce a oceňuje, že může každému věnovat individuální péči. Ivana Peterková domácí péči považuje za nepostradatelnou součást zdravotního systému. Díky pravidelným návštěvám proniká nejen do zdravotního stavu svých klientů, ale často i do jejich rodinných vztahů. Pečuje také o pacienty v terminálním stadiu onemocnění a aktivně podporuje rozvoj paliativní péče ve spolupráci se specializovanými paliativními centry. Tato oblast je jí velmi blízká. Jako dobrovolnice se zapojila také do 20. Mezinárodního paliativního kongresu v Praze, který pro ni byl silnou profesní i osobní zkušeností. Vedle domácí péče pracuje také na odběrových místech v Praze, kde odebírá krev dospělým i dětským pacientům. Těší ji možnost dále se zdokonalovat a váží si podpory své vrchní sestry, která jí vychází vstříc. S paliativní péčí spojila i svou dobročinnou činnost. Prostřednictvím charitativních běhů Fénix pomáhá zvyšovat povědomí o významu této péče. Právě zakladatelka běhů Halina Trsková ji přihlásila do soutěže Anděl mezi zdravotníky. Ivana Peterková je čtyřnásobnou maminkou. Společně s manželem vychovává čtyři syny ve věku 16, 13, 10 a 7 let. Přestože jí početná rodina nechává jen málo volného času, ráda běhá, protože právě při běhu načerpává novou energii. Odpočívá také u knih a zpívá ve sboru. Ivana Peterková je také čtyřnásobnou maminkou. Společně s manželem vychovává čtyři syny ve věku 16, 13, 10 a 7 let. Přestože jí početná rodina nechává jen málo volného času, ráda běhá, protože právě při běhu načerpává novou energii. Odpočívá také u knih a zpívá ve sboru.
Účast v soutěži Anděl mezi zdravotníky vnímá především jako velkou čest a příležitost poznat kolegy z jiných oborů i známé osobnosti. Velmi si váží také osobního setkání s ředitelem soutěže Davidem Novotným, který dlouhodobě vyjadřuje zdravotníkům poděkování za jejich práci. Na finálový večer v Náchodě se těší, i když přiznává, že pro ni bude zároveň vystoupením z komfortní zóny. 34 let, Klinika AGEL PLUS, Dopravní zdravotnictví a.s., zdravotní sestra ambulance nadstandartní péče 12. Mgr. Veronika Hanečáková, Veronika Hanečáková pracuje od roku 2015 jako zdravotní sestra ambulance nadstandardní péče v Klinice AGEL PLUS. Ke zdravotnictví ji přivedla touha pomáhat lidem, kterou v sobě nosila už od dětství. Nejprve snila o profesi veterinářky, poté lékařky, až nakonec našla své poslání v ošetřovatelství. Jak sama říká, byla to ta nejlepší volba. Pochází ze Slovenska a je první zdravotnicí ve své rodině. Její blízcí jsou na ni právem pyšní. Ve své práci si nejvíce cení kontaktu s klienty a možnosti pomáhat jim. Ambulance, ve které působí, je hlavně zaměřena na prevenci, a právě komunikace s pacienty patří mezi její silné stránky. Za největší nevýhodu své profese považuje stále narůstající administrativní zátěž. Podle ní si zdravotní sestry své povolání vybírají především proto, aby pečovaly o lidi, nikoli aby trávily většinu času vyplňováním dokumentace. Do soutěže Anděl mezi zdravotníky ji nominovalo vedení Kliniky AGEL PLUS prostřednictvím hlavní sestry. Nominace je pro Veroniku Hanečákovou velkou poctou a zároveň krásným oceněním její práce. Velmi si váží důvěry svého zaměstnavatele a možnost reprezentovat kliniku vnímá s hrdostí. Ve volném čase se Veronika Hanečáková aktivně věnuje tenisu. Miluje vysokohorskou turistiku, lyžování a další sporty. Přiznává, že je trémistka, a proto reprezentaci AGEL PLUS bere jako velkou zodpovědnost.
Na finálový večer v Náchodě se ale upřímně těší. Náchodsko dobře zná díky partnerovi, jehož dcera odtud pochází, a s tímto krajem je natolik spjatá, že zde společně plánují postavit svůj budoucí domov.
Finále soutěže Anděl mezi zdravotníky, která není o kráse, ale o erudici, sympatiích, profesionalitě a lásce ke svému povolání, se koná 22. srpna 2026 v Náchodě, v Městském divadle Dr. J. Čížka. Zdroj: Aplausin.cz