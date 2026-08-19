Andrej Babiš spojil déšť se svými modlitbami. Miroslav Etzler reagoval scénkou, která baví internet

Stačilo několik dešťových kapek a z jinak vážného tématu sucha vznikla na sociálních sítích výrazná politická přestřelka. Premiér Andrej Babiš zveřejnil video, ve kterém se radoval z příchodu deště a připomněl, že několik dní předtím mluvil o tom, že se bude modlit. Právě tohoto momentu se chytil herec Miroslav Etzler, který Babišův příspěvek přetavil do vlastní satirické scénky.
Etzler sehrál dojaté poděkování
Herec se před kamerou objevil jako člověk téměř dojatý k slzám a premiérovi začal ironicky děkovat za to, že po období sucha konečně přišla voda. Připomněl přitom také Pražské Jezulátko, které Babiš zmínil ve svém původním videu.
Etzler postupně svou hereckou polohu ještě vystupňoval. Premiérovi přisoudil zásluhu za déšť a připomněl také známou budovatelskou píseň Poručíme větru, dešti, spojenou s obdobím komunistického Československa. Celé vystoupení zakončil familiárním oslovováním Andreje Babiše a přehnanými díky za to, že je konečně voda. Nešlo tedy o skutečné poděkování, ale o záměrně přehrávanou politickou satiru.
Babiš své video označil za nadsázku
Pro celý příběh je podstatný také kontext původního Babišova příspěvku. Premiér se po příchodu deště radoval, že jeho předchozí modlitba zřejmě zabrala. Současně ale dal najevo, že své vyjádření myslí s nadsázkou. Jeho video tedy nebylo tvrzením, že by déšť skutečně přivolal.
Vedle žertování se navíc řešila i podstatně vážnější část celé věci. Vláda 17. srpna obnovila činnost Národní koalice pro boj se suchem, která se zabývá opatřeními pro lepší zadržování vody v krajině, financováním projektů a vytipováním nejvíce postižených oblastí. Kabinet také počítá s další spoluprací ministerstev a Českého hydrometeorologického ústavu.
Politická satira není u Etzlera ničím novým
Miroslav Etzler se do veřejného dění pouští opakovaně a Andrej Babiš už se terčem jeho ironie stal i dříve. V červenci například herec zveřejnil další satirické video, v němž komentoval několik českých politiků a parodoval jejich příznivce. Aktuální scénka kolem deště tak nepůsobí jako náhodný výstřel, ale spíše jako pokračování způsobu, kterým Etzler politické události na sociálních sítích komentuje.
Tentokrát mu přitom stačilo velmi málo. Jeden deštivý příspěvek premiéra, několik přehnaných slz před kamerou a známý komunistický slogan vytvořily scénku, která přesně odpovídá Etzlerovu stylu politického humoru. Z vážného problému sucha se tak na chvíli stalo také téma pro satiru, i když samotná otázka nedostatku vody zůstává pro vládu velmi konkrétním problémem.
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