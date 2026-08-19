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Andrej Babiš spojil déšť se svými modlitbami. Miroslav Etzler reagoval scénkou, která baví internet

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Miroslav Etzler se znovu pustil do politické satiry. Tentokrát si vzal na mušku Andreje Babiše a jeho video, v němž premiér s nadsázkou spojil déšť se svou modlitbou k Pražskému Jezulátku. Herec odpověděl po svém a sehrál teatrální scénku plnou ironických díků.
Babiš se radoval z deště a děkoval za vyslyšené modlitby. Miroslav Etzler mu poslal jízlivou odpověď.

Babiš se radoval z deště a děkoval za vyslyšené modlitby. Miroslav Etzler mu poslal jízlivou odpověď.

Zdroj: Nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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