Listy obyčejného stromu ukrývají nečekané zdravotní přínosy. Zázračný odvar prospívá srdci a pomáhá udržovat krevní cukr

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Listy obyčejného stromu ukrývají nečekané zdravotní přínosy. Zázračný odvar prospívá srdci a pomáhá udržovat krevní cukrPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Většina lidí asi zná blahodárné účinky vlašských ořechů, ale málokdo si uvědomuje, že stejně důležité jsou i listy ořechu. Vlašský ořech je strom známý pro své plody, ale jeho listy také obsahují mnoho prospěšných složek [...]...
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Redakční poznámka: Tento článek přináší obecné informace z partnerského obsahu a slouží pouze k informativním účelům. Nenahrazuje odbornou lékařskou, psychologickou, nutriční ani terapeutickou péči. Pokud řešíte zdravotní potíže, duševní obtíže, užíváte léky, jste těhotná, trpíte chronickým onemocněním nebo zvažujete změnu léčby, jídelníčku či životního stylu, poraďte se vždy s kvalifikovaným odborníkem. Redakce Centrum.cz neodpovídá za případné následky vzniklé na základě individuálního použití informací uvedených v článku.
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Naše babičky dobře znaly sílu této byliny. Roste skoro na každé české zahradě, ale její blahodárné účinky zná málokdo
- Zlaté mléko stojí za vyzkoušení. Toto přírodní antibiotikum může přinést úlevu od celé řady nepříjemných neduhů
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