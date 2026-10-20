Slza, Radečci či Pam Rabbit. Vánoční trhy v Olomouci odtajnily nabitý program

Desítky stánků s řemeslnými výrobky, gastronomickými specialitami i voňavým punčem v rozmanitých variantách přinesou i letos sváteční atmosféru na Horní a Dolní náměstí v Olomouci.
Organizátoři ze společnosti Kulturní Olomouc zveřejnili harmonogram doprovodného programu, který láká další návštěvníky do centra města.
Hlavní termín vánočních trhů v hanácké metropoli připadá na pátek 20. listopadu až středu 23. prosince, na Štědrý den ve 22 hodin ještě proběhne Půlnoční pod otevřeným nebem. Slavnostní zahájení se tradičně uskuteční v neděli, tentokrát 22. listopadu od 18 hodin. O čtvrt hodiny později pak zahraje na Horním náměstí kapela Slza.
Ve středu 25. listopadu pak vystoupí česká zpěvačka a držitelka Ceny Anděl Pam Rabbit, na Mikuláše dorazí do Olomouce Michal Nesvadba a chybět nebude ani ohňová show S čerty nejsou žerty. Ve středu 16. prosince se mohou návštěvníci trhů těšit na koncert populární šumperské skupiny O5 a Radeček. Stálicí programu na vánočních trzích je i Natálie Tichánková, herečka a zpěvačka Moravského divadla Olomouc získala nedávno proslulou Cenu Thálie za ústřední roli v muzikálu Evita.
Dřevěné domečky se začnou v historickém jádru Olomouce stavět už na začátku listopadu, ale půjde o přípravu na tradiční akci předcházející adventnímu programu – Svatomartinské trhy. Zároveň se tím připraví základ pro vánoční městečko, které se bude budovat od poloviny listopadu.
V letošním roce bude v novém formátu fungovat vánoční dění na prostranství tržnice, kde bude provoz kluziště i trhů zajišťovat jiná společnost než na náměstích. Chystané novinky by měli organizátoři události v sousedství obchodní galerie Šantovka představit v průběhu tohoto týdne. Kluziště na tržnici o rozměrech 30 krát 15 metrů bude v provozu od 11. listopadu do 11. ledna.
Vánoční trhy Olomouc 2026
neděle 22. listopadu
15:00 Waldorfská škola Olomouc – dětské vystoupení
18:00 Slavnostní zahájení vánočních trhů
18:15 Slza – koncert
středa 25. listopadu
17:00 Lukáš Mareček – koncert
19:00 Pam Rabbit – koncert
čtvrtek 26. listopadu
17:00 HiFiVe – koncert
19:00 VoxBox – koncert
pátek 27. listopadu
17:00 Very – koncert
19:00 Isbina – koncert
sobota 28. listopadu
15:00 Gastroshow
Zvyky a tradice, řemesla
neděle 29. listopadu
1. adventní neděle | Železná
Zapálení adventní svíce
Dětské představení – Divadlo Tramtarie
15:00 O princezně Fotbalistce I.
středa 2. prosince
17:00 Sugar & Spice Holding Company – koncert
19:00 Bluesberg – koncert
20:00 SCHAFFF The Party feat. RITMO FACTORY
čtvrtek 3. prosince
17:00 Stew – koncert
19:00 Lipnický hudební institut – koncert
19:00 Jiří Drtil – koncert
pátek 4. prosince
17:00 Tomáš Kočko a ORCHESTR – hudební vystoupení
19:00 Tak Co? – koncert
sobota 5. prosince
11:00 Michal Nesvadba – dětské vystoupení
15:00 Gastroshow
16:00 Mikulášská nadílka
17:00 S čerty nejsou žerty – ohňová show
neděle 6. prosince
2. adventní neděle | Bronzová
Zapálení adventní svíce
15:00 Dětské představení – Divadlo Tramtarie
O Pračlovíčkovi
středa 9. prosince
17:00 Pokus Band – koncert
18:00 Česko zpívá koledy
19:00 Add Gospel – koncert
čtvrtek 10. prosince
17:00 Blues Power – koncert
19:00 Pangea Beatles revival – koncert
pátek 11. prosince
19:00 Elán Haná Tribut Band – koncert
17:00 Marty Walker – koncert
sobota 12. prosince
15:00 Gastroshow
Zvyky a tradice, řemesla
neděle 13. prosince
3. adventní neděle | Stříbrná
Zapálení adventní svíce
15:00 Dětské představení – Divadlo Tramtarie
Terezka a kouzelné autíčko
úterý 15. prosince
17:00 Mladá Krev – koncert
19:00 ZUŠ Jazzové koledy Big Band Žerotín a Hudební institut
středa 16. prosince
17:00 MishMash Covers – koncert
18:00 Kassiopea – hudební vystoupení
19:30 O5 a Radeček – koncert
čtvrtek 17. prosince
17:00 Milan „Kofola“ Hobza – koncert
19:00 Nakave a Ivo Batoušek – koncert
pátek 18. prosince
16:00 Waldorfská škola Olomouc – dětské vystoupení
17:30 Natálie Tichánková a 4GOOD – koncert
19:30 Pražský výběr Tribute – koncert
sobota 19. prosince
15:00 Gastroshow
Zvyky a tradice, řemesla
neděle 20. prosince
4. adventní neděle | Zlatá
Zapálení adventní svíce
15:00 Zpívanky Strýčka Líčka
15:00 Dětské představení – Divadlo Tramtarie
středa 23. prosince
17:00 Parní Lucie – koncert
19:00 Lukáš Mareček Friends – koncert
čtvrtek 24. prosince
22:00 Půlnoční pod otevřeným nebem
Zdroj: Kulturní Olomouc