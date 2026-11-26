Nůžky, lopatky i malé motyčky často po několika měsících začnou pokrývat rezavé skvrny, přestože je používáme jen na zahradě. Na vině bývá vlhkost, zbytky hlíny a rostlinných šťáv nebo uložení nářadí v nevětrané kůlně. Přitom není nutné kupovat speciální ochranné přípravky. Stačí několik jednoduchých návyků a levných prostředků, které už možná máte doma.
Nejdůležitější je odstranit vlhkost
Po práci nejprve z nůžek a lopatek odstraňte zeminu, trávu a zbytky rostlin. Na zaschlou hlínu použijte kartáček nebo starý hadřík. Kovové části následně otřete do sucha, včetně spojů a míst kolem šroubů, kde se voda snadno drží. Právě dlouhodobá vlhkost výrazně podporuje vznik koroze.
Nářadí nenechávejte ležet na trávě ani opřené o vlhkou zeď. Vhodnější je zavěsit je na háčky v suchém, větraném prostoru. Pokud je ukládáte do zahradního boxu, před zavřením zkontrolujte, zda na kovu nezůstala voda.
Tenká vrstva oleje vytvoří ochranný film
Na očištěné a suché kovové části můžete nanést malé množství běžného minerálního oleje vhodného pro údržbu nářadí. Použijte měkký hadřík a povrch pouze lehce přetřete. Silná vrstva není potřeba, protože na sebe může vázat prach a nečistoty. U zahradnických nůžek ošetřete také čep a pohyblivý spoj, aby se mechanismus nezadrhával.
Pokud nůžky používáte k řezu rostlin, před dalším použitím odstraňte přebytečný olej z čepelí a zamezte jeho přenosu na řezné plochy rostlin. U nářadí určeného pro práci v blízkosti jedlých plodin volte přípravek vhodný pro dané použití a řiďte se jeho návodem.
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Papírový obal pomůže při zimním skladování
Před zimou nářadí důkladně očistěte, osušte a pohyblivé kovové části lehce naolejujte. Jednotlivé kusy můžete uložit do suché krabice nebo obalit čistým savým papírem, který omezí kontakt s okolní vlhkostí. Nepoužívejte však obal, který je sám navlhlý, a nářadí neskladujte v uzavřené nádobě, do níž se dostává kondenzovaná voda.
Foto: Pixabay
Pokud se na lopatce objeví první rezavé skvrny, odstraňte je jemným brusným rounem nebo drátěným kartáčem a kov následně otřete a ošetřete. U řezných čepelí postupujte opatrně, abyste nepoškodili ostří. Pravidelné čištění, sušení a lehké olejování zabere jen pár minut, ale může výrazně prodloužit životnost zahradního nářadí bez zbytečných výdajů.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Zahradní nářadí bez rzi: Pomohou i levné domácí prostředky first appeared on Naše zahrada.