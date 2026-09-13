Zajícová přidala páté ukončení v řadě. Gallardo odklepala v prvním kole

Česká bojovnice přijela do Rouenu jako čtvrtá žena oficiálního žebříčku slámové váhy Hexagone MMA. Proti domácí Gallardo tak nešlo pouze o další zahraniční zápas. Zajícová potřebovala potvrdit květnové vítězství nad Maríou Rodríguez a ukázat, že ve Francii dokáže vyhrávat opakovaně. To zvládla znovu bez pomoci bodových rozhodčích.
Páté ukončení v řadě
Gallardo donutila odklepat triangle choke v čase 3:34 prvního kola. Po třech výhrách na TKO tak Zajícová zaznamenala druhou submisi za sebou.
Veronika Zajícová se BJJ našla, tentokrát soupeřku utáhla na triangle v 1.kole. Pěkná práce #HexagoneSeries5 pic.twitter.com/5FfVD8BTH7— Pavel Trbušek (@PTrbusek) September 12, 2026
Ještě zajímavější je pohled na celou sérii. Od dubna 2024 postupně ukončila Agatu Truskolasku, Anetu Věchtovou, Beátu Juhász, Maríu Rodríguez a nyní také Gallardo. Pět posledních vítězství tedy získala před limitem, přestože její první profesionální výhry přicházely na body. Z bojovnice, která zápasy dříve nechávala dojít k rozhodčím, se postupně stává pravidelná finišerka.
Teď dává smysl nejlepší trojka divize
Výhru nad Gallardo není potřeba přeceňovat. Francouzka nastupovala s bilancí 4-5 a před dnešním večerem nebyla mezi pěti nejlepšími ženami divize. Na druhou stranu přijížděla se třemi vítězstvími za sebou a bojovala doma. Zajícová ji přesto dokázala zastavit už během prvních pěti minut.
Důležitější je proto pozice, kterou si Češka buduje. Oficiální žebříček Hexagone MMA ji před jejím posledním zápasem vedl na čtvrtém místě. Před ní jsou Mathilde Aschenbrenner, Océane Samson a Morgane Dehaye, přičemž titul slámové váhy je momentálně neobsazený.
Další logický krok proto není další soupeřka ze spodní části evropské scény, ale zápas s některou bojovnicí z první trojice. Samotné vítězství nad Gallardo ještě automaticky neznamená titulovou šanci. Pět ukončení za sebou a dvě rychlé výhry ve Francii už ale dávají Hexagone MMA dost důvodů zjistit, jestli Zajícová zvládne i přímý souboj s nejlepšími ženami divize.
Zajícová je mimo klec výraznou postavou českého MMA už delší dobu. Poslední dva roky však začíná dohánět mediální dosah také výsledky. Po včerejším večeru je pro její další kariéru podstatnější série pěti ukončení než počet sledujících na Instagramu. Další soupeřka už by měla ukázat, jak blízko je skutečnému boji o pás.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka