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Záhony bez rytí: Co ponechat, aby půda na jaře lépe fungovala

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Podzimní úklid zeleninových záhonů nemusí znamenat odstranění všech rostlinných zbytků a důkladné překopání půdy. Pokud záhon na zimu připravíte šetrně, může si lépe uchovat strukturu, vlhkost i živiny. Důležité je rozlišit, co lze bezpečně ponechat na místě a které zbytky je naopak lepší odstranit, aby se na jaře nestaly zdrojem chorob a škůdců.
záhony

záhony

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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